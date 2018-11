Fondi Europei, ecco come trasformarli in un ponte di sviluppo Italia-Usa

“E’ giunto il momento di dare un impulso forte e deciso verso un utilizzo etico dei fondi comunitari, che una volta erogati, devono incidere concretamente sul benessere della collettività, anche sul fronte dell’Internazionalizzazione e della Cooperazione". Così il Professor Santi Tomaselli, Presidente dell’Osservatorio Romano sui Fondi Europei, annuncia la tematica che affronterà nel Primo Convegno Internazionale “Fondi Europei ponte di sviluppo Italia-Stati Uniti d’America”, che egli ha fortemente voluto assieme al Presidente dell’Istituto del Commercio Estero degli Stati Uniti d’America, Dott. George Alessandri.

Punto di partenza dell’incontro è sottolineare come i Fondi Europei siano una opportunità che in Italia viene sfruttata molto poco e porre anche l’attenzione al fatto che troppo spesso non si sappia che esiste la possibilità che soggetti americani, come ad esempio quelli appartenenti agli Stati Uniti, investano nel nostro Paese attraverso lo strumento dei Fondi Europei Indiretti e beneficiando della quota agevolata e del Fondo Perduto.

Il Presidente Tomaselli vuole infatti invertire la rotta che vede oggi l’Italia fanalino di coda nell’utilizzo dei Fondi Europei sottolineando come sia inaccettabile che: “se da un lato si rileva per l’Italia nel 2017 un + 7,4% rispetto all’anno precedente in tema di Export, di contro si è constatato attraverso uno studio scientifico più approfondito che quell’incremento di export tanto decantato in termini di impatto avuto sul Pil è stato solo del 29%”, relegando l’Italia all’ultimo posto in Europa seguita solo Grecia”.

Una vera innovazione dunque quella proposta dal Professor Tomaselli, che la illustrerà durante il congresso per mostrare come sia possibile che i Fondi Europei siano fonte vera di sviluppo e, nello specifico, anche un ponte di sinergie importanti con gli Stati Uniti d’America, sottolineando così che :“L’Economia ai Fondi Europei, che con profondo impegno scientifico intendo perseguire – sottolinea il Presidente dell’Osservatorio Romano sui Fondi Europei, Santi Tomaselli - deve essere recepita dagli attori economici, come un punto di riferimento che ponga semplici soluzioni per lo sviluppo concernente anche la Cooperazione tra l’Italia e l’estero ed inoltre con gli Stati Uniti d’America”. Sarà proprio questo lo spirito con cui, al termine del Convegno, verrà sancito l’accordo tra l’Osservatorio Romano ai Fondi Europei e l’Istituto del Commercio Estero degli Stati Uniti d’America, che è l’obbiettivo principale del Convegno Internazionale .

Interverranno, a questo importante appuntamento illustri protagonisti dell’economia internazionale come: l’Europarlamentare della Commissione Affari Economici e dei Rapporti Euro-America Latina l’ On. Giuseppe Ferrandino, il Vice Presidente della Camera Dei Deputati l’ On. Fabio Rampelli, Don Sergio Mercanzin, Presidente del Centro Ecumenico per i rapporti tra Stato Vaticano e i Cristiani in Russia, l’On. Roberto Cataldi, componente della Commissione Giustizia, l’On. Alessandro Pagano, Vice Presidente del Gruppo Parlamentare Lega e il Dottor Gualtiero Maalò, Vice Presidente Nazionale Ufficio Europa 2030, nonché Vicepresidente Esecutivo ASSOIMPRESE, che annovera circa 650 mila imprese iscritte.

Saranno inoltre presenti in Aula, tra gli altri, gli Ambasciatori di Cina, Giappone ed America, oltre agli attori istituzionali del mondo dell’Impresa come :Confindustria, Finmeccanica e dell’Associazionismo delle imprese come Ufficio Europa 2030, PMI Internazionale, AssoImprese, Agency International, funzionari di Cassa e Deposito e Prestiti, del Gruppo Astaldi S.P.A. Ospiti privilegiati gli studenti di Economia, ai quali il professore Santi Tomaselli rivolge una particolare attenzione.