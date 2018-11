Fondi europei, ecco come funzionano e come approfittarne

“L’Europa per giudicarla bisogna conoscerla. Ed ora è l’Europa stessa a bussare alla nostra porta, con una grande opportunità: un incontro gratuito per mettere a conoscenza i cittadini degli strumenti a disposizione che possono portare sviluppo ed integrazione . Esperti spiegheranno infatti come usufruire bene e completamente di questa risorsa che non è inarrivabile ne troppo complessa come molto spesso si crede”. Così il Sindaco di Castelnuovo di Porto, Riccardo Travaglini, presenta l’iniziativa “I finanziamenti e le fonti di informazione dell’Unione europea 2014- 2020”, che di terrà il 22 novembre nella Rocca Colonna. L’iniziativa è resa possibile grazie alla sinergia del Comune di Castelnuovo di Porto con Formez, che è il Centro Europe Direct Roma innovazione, istituito dalla Commissione Europea per fornire informazioni in materia di diritti dei cittadini europei, di funzionamento delle istituzioni europee e delle opportunità di funzionamento per il territorio. “Questa giornata di confronto e di formazione sulle opportunità europee per le Amministrazioni e i cittadini per favorire lo sviluppo e l’integrazione, - spiega poi il Sindaco Travaglini - ha l’obiettivo di far prendere coscienza degli strumenti che l'Europa mette a disposizione e creare una rete tra tutte le Amministrazioni coinvolte per fare sinergia e proporre nuovi progetti per Castelnuovo di Porto e per la Valle del Tevere”.

Interverranno, oltre al Sindaco Riccardo Travaglini: Ottorino Ferilli, Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Area Tiberina, Flaminia e Cassia; Paola Bocchia, rappresentante in Italia della Commissione Europea; Claudia Salvi, coordinatrice Centro Europe Direct Roma Innovazioni FormezPA, che farà il suo intervento su: “ come e dove informarsi sull’Europa e la differenza tra le diverse tipologie di finanziamento; Raffaella Scordino, del Centro Europe Direct Roma Innovazione FormezPA che parlerà su :” i fondi strutturali il FESR e l'FSE: le scelte della Regione Lazio “ e Giorgia Gasbarro, Centro Europe Direct Roma Innovazione FormezPA su :” i programmi tematici dell'Unione Europea 2014- 2020”.