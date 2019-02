Fondimpresa: "Saremo primi partner della digital transformation delle aziende"

Fondimpresa vuole essere partner della digital transformation delle aziende e supportarle nei loro progetti di crescita grazie alla formazione. Speriamo che presto la formazione digitale diventi rendicontabile”. Lo ha dichiarato il presidente di Fondimpresa, Bruno Scuotto, aprendo a Milano il forum “Formare X l’Innovazione, Innovare X la Formazione” in corso al MiCo nell’ambito di Connext, il primo incontro nazionale di partenariato industriale di Confindustria, voluto dal presidente Vincenzo Boccia per rafforzare l’ecosistema del business. Il forum è organizzato da Fondimpresa, il più importante fondo interprofessionale per la formazione continua in Italia, costituito da Confindustria e Cgil, Cisl, Uil ed aperto alle aziende di ogni dimensione e settore.

“Una delle sfide che Fondimpresa sta affrontando -ha spiegato Scuotto (nella foto con Boccia)- è quella di accompagnare le aziende aderenti nella digitalizzazione dei processi di apprendimento, favorendone il finanziamento. L’incontro di oggi vuole essere un focus per analizzare dalla prospettiva delle aziende e dalla prospettiva dei fondi interprofessionali il ruolo della formazione finanziata nella rivoluzione digitale e dell'industria 4.0. La rivoluzione digitale chie­de alle aziende di ripen­sare ed innovare modelli ed abitudini, in primis il modo di fare formazione”, ha dichiarato. “Per rispon­dere in modo effi­cace al cambiamento è neces­sario concepire e utilizzare strumenti e modalità inno­vative che virano su modelli di apprendimento più fluidi. E, così come le imprese sono chiamate ad adattarsi e a usu­fruire delle nuove tecnologie, così chi eroga finanziamenti alla formazione deve consen­tire alle aziende di utilizzare al meglio le proprie risorse con avvisi che puntino a te­mi quali l’innovazione tec­nologica, la competitività, l’ambiente”.



“Fondimpresa -ha continuato Scuotto- è aperto alle aziende di ogni dimensione e settore, con oltre 196mila aziende aderenti e 4 milioni e 600mila lavoratori, ha finan­ziato, con una spesa di 275 milioni di euro nel 2018, piani di formazione per la cresci­ta e la riqualificazione delle competenze in azienda. Il Fondo promuove da anni l’innovazione digitale e tec­nologica e i due avvisi di re­cente pubblicazione -l’avviso numero 3/2018 “Competitività” per il quale sono stati stan­ziati 72 milioni di euro, e il 4 dello stesso anno “Formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica” per il quale sono stati stanziati 10 milioni di euro- confermano la volontà di Fondimpresa nel sostenere le imprese nel percorso di crescita che pas­sa necessariamente per la trasformazione digitale. “Guardando al cambiamento -ha concluso- che la rivoluzione digitale sta portando, Fondimpresa si interroga su cosa si può fa­re per lavoratori e aziende, come riuscire a garantire a questi degli “assi nella mani­ca” per fronteggiare il cam­biamento attuale e quelli che verranno.

Abbiamo scelto di approfondire questo tema a Connext in quanto crocevia essenziale per i nuovi driver che guideranno lo sviluppo di ogni azienda di successo nel futuro, primo tra i quali avere cura della crescita del proprio personale guidandolo verso le nuove frontiere professionali dell’era digitale, mettendo l’individuo al centro del progresso”.