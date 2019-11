Fondo Inps quasi in rosso, Fornero: “Operazione miope”

"A me è sembrata che sia stata un'operazione un po' miope e che ha ottenuto solo parzialmente il risultato immaginato, ovvero portare sempre più lavoratori verso i fondi pensione". Così l'ex ministro del Lavoro a 'FinanciaLounge' in merito al fondo Tfr gestito dall'Inps per i dipendenti impiegati in aziende con più di 50 addetti che è notevolmente diminuito dall'entrata in vigore 12 anni fa, passando da 5 miliardi di avanzo primario a poco meno di 1,5 nel 2018.

"Certamente non si è tenuto nella giusta considerazione la discrasia che si crea tra entrate e le uscite - ha spiegato Fornero - le entrate sono garantite solo dall'accantonamento del Tfr quindi sulla retribuzione di un lavoratore dipendente con una trattenuta mensile. Sono che in questi anni l'occupazione per via della crisi economica si è ridotta, a partire da quella dei lavoratori dipendenti, a fronte di una crescita dei lavoratori autonomi. Le uscite invece hanno degli stock crescenti, dove ci sono accantonamenti pluridecennali".

"Non so se la logica sia stata efficace - ha concluso Fornero - l'obiettivo era quello di trovare delle risorse per uno Stato che ne ha sempre meno, solo che è stata una logica di corto respiro e da questa storia si può imparare che se il mercato del lavoro non va nella direzione sperata la forbice si restringe anche se bisogna specificare che il Tfr è sempre garantito nel senso che lo Stato, anche se va in rosso, pagherà sempre quanto spetta al lavoratore".