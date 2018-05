Fondo Italiano di Investimento cede partecipazione di minoranza in Brugola

A positiva conclusione dell’investimento avviato alla fine del 2014, Neuberger Berman AIFM Limited, società di gestione del Fondo Italiano di Investimento, ed Egidio Stefano Brugola, Azionista di Riferimento di Brugola O.E.B. Industriale S.p.A., hanno oggi dato esecuzione all’accordo in forza del quale l’azionista di riferimento ha riacquistato la partecipazione del 15,18% detenuta dal Fondo Italiano nella società.

L’operazione si è perfezionata per il controvalore di Euro 11,232 milioni, nel pieno rispetto degli accordi intercorsi tra le parti in fase di ingresso del Fondo.

Da parte sua, l’Azionista di Riferimento Egidio Stefano Brugola ha in tal modo consolidato la sua partecipazione in Brugola O.E.B. Industriale S.p.A. che complessivamente, direttamente e tramite società controllate/partecipate, è ora pari al 76%.

Egidio Stefano Brugola, azionista di riferimento di Brugola O.E.B. Industriale S.p.A., ha dichiarato “Siamo molto soddisfatti per la felice conclusione dell’operazione. La partnership con Fondo Italiano di Investimento è stata funzionale alla crescita di Brugola OEB Industriale in un momento particolare della sua storia. Gli ottimi risultati ottenuti dalla società negli ultimi anni ci permettono ora di guardare al futuro con fiducia”.

Francesco Sogaro, Managing Director di NB Aurora, ha commentato “E’ stato per noi un onore accompagnare in questi anni il cammino della società brillantemente guidata dal Commendatore Brugola. L’azienda rappresenta un fulgido esempio dell’eccellenza della media azienda Italiana in grado di competere brillantemente a livello mondiale”.

Consulenti legali dell’operazione sono stati: per Neuberger Berman e per il Fondo Italiano di Investimento l’avv. Marco Franzini, partner di Eversheds-Sutherland Associazione Professionale, e per l’Azionista di Riferimento e per Brugola l’Avv. Guido Broglio, Of Counsel di Pavia e Ansaldo Studio Legale e il dott. Guido Cinti dello Studio Integrato Tributario di Milano.