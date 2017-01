Forbes, i migliori imprenditori under 30? Due italiani fra i selezionati

Due imprenditori italiani fra i giovani europei più talentuosi sotto i 30 anni selezionati dalla rivista americana Forbes. Sono Saverio Murgia e Luca Nardelli , fondatori della startup Eyra, nota fino a qualche tempo fa come Horus Technologies, selezionati nella categoria “social entrepreneurs”.

I due hanno messo a punto finora un paio di prodotti, il più famoso dei quali è appunto Horus, un dispositivo che permette ai non vedenti o a chi ha gravi problemi visivi, di muoversi in autonomia. Esteriormente, Horus assomiglia un po’ a un vecchio walkman: una “scatola” contenente una batteria e la scheda di elaborazione grafica, collegata a un paio di cuffie.

Le cuffie però in questo caso sono dotate anche di due videocamere, che scrutano l’ambiente circostante. Le informazioni relative alla presenza di persone, oggetti, e ad eventuali ostacoli da aggirare, così catturate, vengono poi analizzate da un apposito software che converte gli input visivi in istruzioni verbali.

L’idea di Horus è nata nel 2014, a Genova, quando ai due fondatori è capitato per caso di notare le difficoltà di una persona cieca che doveva attraversare una strada in cui c’erano dei lavori in corso. La società, però, ha oggi sede a Chiasso, in Svizzera.

Il loro è purtroppo un caso isolato. Nessun altro italiano è stato scelto dalla rivista statunitense nella categoria tech, né in quella dell’imprenditoria a sfondo sociale.