Forbes Italia: selezionati i 100 top manager italiani

Guidano importanti aziende e si sono distinti negli anni per visione e determinazione: sono i tratti peculiari dei 100 tra presidenti e amministratori delegati individuati da Forbes Italia per il 2019 e che si sono messi in evidenza per competenza e professionalità. Tra loro ci sono Andrea Agnelli, presidente della Juventus, Alberto Lavazza, presidente di Lavazza, Francesco Caio, presidente di Saipem, Luca Dal Fabbro, presidente di Snam, Aldo Bisio, CEO di Vodafone Italia e Massimo Nordio, CEO di Volkswagen Group Italia.

Secondo il report Doing business 2018, della Banca Mondiale, figuriamo al 46° posto nel mondo (in salita dal 50°) per la facilità di fare impresa ma il richiamo del Bel Paese, nonostante le difficoltà, resta fortissimo. Secondo l’indagine condotta da Brand Finance in partnership con il Financial Times, il brand Italia è salito al nono posto nel mondo per capacità di attrarre gli investitori, grazie ad una rimonta spettacolare: tra il 2016 ed il 2017 il marchio Italia ha registrato un aumento di valore nell’ordine di 500 miliardi di dollari nella percezione degli investitori, collocandosi al quarto posto in termini di variazione (da un valore di 1.521 a 2.034 miliardi di dollari) davanti a Usa e Giappone.