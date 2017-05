Ford vende di meno. Via 20 mila lavoratori. Rumors

Ford prevede di tagliare circa il 10% della sua forza lavoro nel mondo. A rivelarlo è il Wall Street Journal, secondo cui l'annuncio sarà dato dalla casa automobilistica statunitense nei prossimi giorni. Secondo le fonti del quotidiano, il taglio di migliaia di posti di lavoro è stato deciso per migliorare la situazione finanziaria attraverso il ridimensionamento del costo del lavoro, visto anche il rallentamento del mercato automobilistico statunitense, e per sostenere il prezzo delle azioni, crollato del 40% dal 2014; per il 2017, Ford ha l'obiettivo di ridurre i costi di 3 miliardi di dollari.

La multinazionale ha circa 200.000 dipendenti, di cui la metà in Nordamerica, e potrebbe quindi tagliare 20.000 posti di lavoro. Al momento, non è chiaro se i tagli riguarderanno le attività negli Stati Uniti o all'estero; anche se non è escluso che riguardino anche gli operai, dovrebbero colpire soprattutto gli impiegati.

La sforbiciata arriva nel momento in cui punta a una riduzione dei costi per 3 miliardi i dollari nel 2017 e con l'obiettivo di migliorare la redditività nel 2018. Ford ha venduto ad aprile 214.695 nuove auto, il 7,2% in meno rispetto ad aprile del 2016.



"Rimaniamo concentrati su tre priorita' strategiche che creeranno valore e genereranno una crescita degli utili", dice un portavoce di Ford. "Ridurre i costi e diventare il piu' possibile efficiente ed agile fa parte di questo lavoro", aggiunge. Ford e' stata superata da Tesla in termini di capitalizzazione di mercato nel mese di aprile.