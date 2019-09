Forgital ceduta a Carlyle Group

In data odierna, a seguito dell’avveramento delle condizioni sospensive relative all’autorizzazione antitrust da parte della Commissione UE e in materia di golden power con riferimento a Francia e Italia, si è perfezionata la cessione a The Carlyle Group (“Il Gruppo Carlyle”) del 100% del capitale sociale – di Forgital Italy S.p.A. (“Forgital”), attivo nel settore della produzione di anelli forgiati e laminati in acciaio e altre leghe per i settori oil&gas, meccanica, energia ed aerospaziale, che occupa oltre 1100 persone nelle sue sedi in Italia, Francia e USA. Il Gruppo Carlyle è uno dei principali investitori di private equity a livello mondiale (222 billion di dollari di assets gestiti al 31 marzo 2019) e vanta una particolare esperienza nell’acquisizione e nella gestione delle imprese che operano nel settore aerospaziale e industrial. Il Gruppo Carlyle occupa oltre 1725 persone che operano in 33 sedi in sei continenti.



Le famiglie di Roberto e Toni Spezzapria rimarranno nel gruppo Forgital, conservando la loro presenza sia nel consiglio di amministrazione di Forgital sia della nuova holding capogruppo, per proseguire a delineare la crescita aziendale. Roberto e Toni Spezzapria hanno così commentato l’operazione:"Siamo entusiasti che il Gruppo Carlyle abbia deciso di investire in Forgital per intraprendere una nuova fase di crescita e di sviluppo della società con il supporto della passione e dell’impegno del nostro management e di tutti i nostri dipendenti, che vogliamo ringraziare per il lavoro che svolgono quotidianamente. Siamo sicuri che l'esperienza nei settori industriale e aereospaziale, unitamente alla rete globale di Carlyle, daranno un significativo contributo allo sviluppo ulteriore di Forgital.” Carlyle Group è stato assistito da Stefano Sciolla, Giancarlo D’Ambrosio, Giovanni Spedicato e Andrea Stincardini (Latham & Watkins). Gli azionisti di maggioranza di Forgital, facenti capo alle società delle famiglie degli eredi di Nadir Spezzapria (Toni e Giorgia), di Roberto e Giorgio Spezzapria, sono stati assistiti da Claudio Zulli e Ugo Albini (Zulli Tabanelli e Associati), da Mile Perris e da Linda Stefenelli (Perris e Associati) quali advisor finanziari e da Carlo Pavesi, Giorgio Groppi e Vittorio Cavajoni (Gatti Pavesi Bianchi) quali advisor legali.



L’azionista di Forgital Steel s.s. di Luciano Spezzapria e C., facenti capo a Luciano, Carlo e Guido Spezzapria sono stati assistiti da Maurizio Dallocchio e Luciano Avanzini (DGPA) quali advisor finanziari e da Marco Antonio Dal Ben (Dal Ben-Maulucci) e Guido Doria (Doria & Associati STA), quali advisor legali. Il “Fondo Italiano di Investimento” che agisce attraverso il gestore S.à r.l. è stato assistito da Gianni Martoglia, Silvia Palazzetti e Lorenzo Stellini (Gatti Pavesi Bianchi) e da Alberto Nanni e Gherardo Cadore (Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners).