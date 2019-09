Forum Ambrosetti: a Cernobbio l’incontro tra politica, istituzioni e imprese

"Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive": al via la quarantacinquesima edizione del Forum organizzato da The European House – Ambrosetti. L’evento, dal 1975, accoglie un parterre di relatori di livello, appartenenti al mondo politico, accademico, istituzionale e imprenditoriale.

Come di consueto al Forum Ambrosetti sono tanti gli spunti di riflessione su contesto italiano e dinamiche internazionali. Fra i temi toccati nella prima giornata il protezionismo commerciale, ritenuto da 63,4% degli oltre 200 partecipanti uno dei fattori che avranno un impatto maggiore sulla stabilità globale. A questo seguono nel sondaggio di Ambrosetti la questione migranti e il controllo delle frontiere (40,9%), nonché la diffusione del populismo in Europa (36,6%).

Molto più staccati altri elementi come l’egemonia economica cinese (28,2%), l’intensificarsi delle tensioni fra USA e Iran nel Golfo e il programma nucleare iraniano e una nuova corsa alle armi nucleari alla fine del trattato INF (16,9%), le frizioni tra Russia e potenze occidentali a causa del conflitto ucraino (11,3%).

Forum Ambrosetti 2019: il protezionismo commerciale può mettere a rischio la stabilità globale

A sottolineare le conseguenze nefaste della guerra commerciale in atto è stato Beniamino Quintieri, Presidente di Sace (Gruppo CDP), il quale ha detto ad Affaritaliani.it: “Non c’è dubbio che la prima preoccupazione per le imprese italiane siano i mercati internazionali. Quel poco di crescita avuta negli ultimi anni è infatti legata alla capacità di esportare. Aggiungo che, oltre al protezionismo, dobbiamo anche preoccuparci del rallentamento dell’Europa, in particolare della Germania, considerato che è ancora di gran lunga il primo mercato. Quindi attenzione anche alla dinamica della domanda in un contesto di libero scambio come quello europeo”. “Da un lato”, ha proseguito Quintieri, “il commercio internazionale è regolato da nome che non dovrebbero essere oggetto di discussione, dall’altro, è chiaro che un’Europa più coesa e che si muove in direzione univoca in questa fase aiuterebbe”.

Sul tema è tornato anche Alessandro Decio, AD di Sace, che si è detto molto positivo per il fatto che questo Governo abbia identificato proprio l’export e l’internazionalizzazione tra i punti programmatici della legislatura: “Crediamo che le politiche di supporto debbano essere la stella polare di qualsiasi governo in quanto fattore fondamentale di crescita delle aziende italiane e della nostra economia. Un altro punto positivo è l’attenzione data agli investimenti che sarà garantita anche da un contesto di maggiore serenità sui mercati”.

Anche per Andrea Ragaini, Vice Direttore Wealth Management, Mercati e Prodotti di Banca Generali, le premesse del nuovo governo ci sono: “Certamente l’accoglienza Europea è stata positiva. Potrebbero esserci aperture in chiave di politiche fiscali dopo anni di politiche monetarie molto espansive. La politica tedesca, per esempio, potrebbe lavorare già in presenza di un avanzo importante che potrebbe essere speso a prescindere dalle regole europee che potrebbero essere rese più elastiche nel prossimo triennio”. Quanto alla dimensione globale, Ragaini ha commentato: “Nel tempo l’economia, soprattutto quella americana, non potrà prescindere dal raggiungimento di accordi con la Cina. Abbiamo visto proprio questa mattina quanto sia importante per il sentiment americano e il commercio Usa la non presenza di dazi, che sono zavorre molto forti sulla produzione. Penso pertanto che una soluzione di compromesso possa essere raggiunta nei prossimi mesi. Così come penso che l’altalena tra notizie positive e negative continuerà, dando fibrillazione ai mercati”.

Della situazione geopolitica attuale ha parlato ad Affaritaliani.it anche Flavio Valeri, Ceo di Deutsche Bank: “Molto nervosismo sui mercati durante l’estate, essendo stati influenzati da molte situazioni geopolitiche tra cui quella Argentina, del Brasile, di Hong Kong, nonché dalla guerra dei dazi così come dalla nuova commissione europea e della Brexit. In Italia siamo tutti in attesa dei punti programmatici del governo, abbiamo visto i primi 20 punti della bozza tra i quali due di particolare attenzione: la politica economica e la manovra e il grande investimento nell’istruzione. Sono fiducioso”.

Forum Ambrosetti 2019: Enel presenta lo studio Just E-volution 2030

Crescita della produzione industriale, incremento dei posti di lavoro ed effetti positivi sulla salute a cui corrisponde una forte riduzione dei costi socio-economici connessi. È un’Europa che si muove verso un futuro sempre più sostenibile indotto dalla transizione energetica quella che emerge dallo studio Just E-volution 2030. Lo studio, realizzato da The European House - Ambrosetti in collaborazione con Enel e Fondazione Centro Studi Enel, è stato anticipato oggi nell’ambito del Forum.

“La transizione energetica è inevitabile”, ha esordito Francesco Starace, Amministratore Delegato di Enel, ad Affaritaliani.it. “Noi pensiamo, e lo abbiamo dimostrato con lo studio presentato oggi, che l’Europa tragga un tale beneficio dalla transizione energetica in termini di Pil e di aumento dell’occupazione che fa bene Ursula von der Leyen a dire la gestiamo proattivamente. Dobbiamo inoltre contrastare quei segmenti che vedono la transizione energetica uno svantaggio perché difficilmente riuscirebbero a cavalcarla. Come? Riconoscendo che per i segmenti più obsoleti esiste un problema ma che può essere risolto da politiche ad hoc". Lo studio si conclude poi con alcune raccomandazioni per chi deve gestire la transizione, cioè i Governi europei. "Non è facile", sottolinea Starace, "va studiata e deve riguardare l’intero segmento economico dei Paesi. Onore dunque al nuovo governo italiano per averla messa al centro dell’agenda politica”.

Forum Ambrosetti 2019: sostenibilità e innovazione le direttrici della crescita

Fra i temi dell’agenda politica italiana al centro anche del dibattito al Forum Ambrosetti quelli della sostenibilità e dell’innovazione. A tal proposito si è espresso ai microfoni di Affaritaliani.it il presidente di Saipem Francesco Caio: “Il nuovo governo da un quadro di stabilità, fondamentale per le imprese. Molti dei temi come innovazione, digitalizzazione e sostenibilità non sono nuovi e tutto il mondo occidentale li sta affrontando con maggiore convinzione. Noi siamo già molto attivi in questo settore e guardiamo con fiducia e speranza alle iniziative italiane. La sostenibilità, come la digitalizzazione, non è un accessorio o un qualcosa di riservato agli specialisti, ma deve essere parte integrante della strategia e delle attività delle imprese. Ci sono sicuramente prospettive di crescita ma, tornando al tema della sostenibilità, è proprio allineando obiettivi e possibilità che la crescita si può perseguire”.

“Il dato più significativo che emerge dai consumi di agosto – ha detto l’Amministratore Delegato di Terna, Luigi Ferraris, ad Affaritaliani.it - è che c’è una componente rinnovabile crescente per circa 70 ore. Abbiamo avuto il 50% della produzione italiana coperta dalle rinnovabili. Nell’ambito di queste fonti rinnovabile, la produzione da pannelli solari è quella che risultata più crescita (del 7% rispetto allo scorso anno). Siamo in una fase di transizione energetica che si sta consolidando, alla vigilia di un’ulteriore crescita che ci dobbiamo aspettare al seguito dell’implementazione nuovo piano delle rinnovabili e del raggiungimento degli obiettivi al 2030”.



Toni Volpe, Amministratore Delegato di Falck Renewables, ha detto ad Affaritaliani.it: “Sviluppo e occupazioni sono le tematiche più importanti e da cui partire perché, come stiamo osservando anche qui al Forum Ambrosetti, potremmo essere davanti ad una fase di recessione. Per noi è importante puntare su innovazione e sviluppo nel settore della transizione energetica. Sviluppare quindi competenze nel mondo della ricerca, nel mondo dell’industria e nel mondo accademico che non siano solo utili al Paese ma possano essere esportate all’estero. Ci vuole una strategia di sviluppo del Paese che mi sembra che dal punto di vista dei principi questo governo, ancor più del precedente, voglia portare avanti per far sì che l’Italia sia leader nel settore della transizione energetica. Ora bisogna capire nel concreto come questo verrà fatto”.



