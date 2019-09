Forum Ambrosetti: nella II giornata il messaggio di Mattarella sull'Europa

Forum Ambrosetti, nella seconda giornata il messaggio del Presidente Sergio Mattarella sull'Europa: "L’Italia è chiamata a svolgere un ruolo di primo piano, partecipando con convinzione e responsabilità a un progetto europeo lungimirante".

“Coesione e crescita sono gli obiettivi ai quali guardare e il necessario riesame delle regole del patto di stabilità può contribuire a una nuova fase, rilanciando gli investimenti in infrastrutture, innovazione, educazione e ricerca”, ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “In un contesto internazionale caratterizzato da crescenti rischi e incertezze e dal rallentamento dell’attività economica, anche a causa di inappropriate guerre commerciali, soltanto un’Europa solidale e unita sarà capace di contribuire da protagonista al governo dei grandi temi globali”.

In questo contesto l’Italia è chiamata a svolgere “un ruolo di primo piano”, ha proseguito il Presidente nel suo messaggio al Forum, “partecipando con convinzione e responsabilità a un progetto europeo lungimirante, sostenibile ed equilibrato, dal punto di vista ambientale, sociale e territoriale”.

Forum Ambrosetti 2019: dalla sala fiducia nell’Europa, ma forte è la paura di una deriva populista

Un messaggio di fiducia quello del Presidente che riporta l’Europa al centro della riflessione anche in questa seconda giornata di lavori del Forum. Fiducia nell’Europa testimoniata dal sentiment della sala conferenze di Cernobbio. Secondo il primo televoto tenuto nella giornata di sabato, infatti, coloro che nutrono un alto tasso di fiducia sono il 22,8%, rispetto all’8% registrato lo scorso anno. Coloro che, al contrario, hanno un bassissimo indice di fiducia sono il 4,1% (nel 2018 erano il 13,3%).

Fra le tre priorità della nuova Commissione Europea, al primo posto figura una maggiore efficacia su sicurezza, immigrazione e politica estera (19,6%), al secondo il rafforzamento del Mercato Unico (15,9%), al terzo la maggiore convergenza nelle politiche di bilancio e l’armonizzazione fiscale (15,2%).

Per quanto riguarda la politica dei salvataggi, il caso affrontato e su cui gli imprenditori si sono espressi è stato quello della Grecia, la cui opinione è stata rilevata prima e dopo l’intervento dell’ex premier ellenico Alexis Tsipras. Se prima era prevalente un’opinione molto negativa (16,7%), dopo il discorso di Tsipras tale percentuale è scesa al 10%.

Gli imprenditori sono stati sollecitati infine anche sul rischio di una deriva populista in Europa: chi ritiene che tale rischio sia molto basso è il 3,6% degli intervenuti, coloro che invece ravvisano un rischio alto sono nel complesso il 14%.

Forum Ambrosetti 2019: gli imprenditori bocciano Johnson, Conte insufficiente

È sull’operato politico dei leader dei principali Paesi europei che si sono espressi gli oltre 200 partecipanti della 45° edizione al secondo sondaggio in sala. Il 79,5% di loro ha giudicato molto negativamente il premier britannico Boris Johnson contro un 2% che, invece, ha promosso positivamente l’inquilino di Downing Street. Segnale, questo, che racconta del desiderio dell’imprenditoria italiana di un’Europa unita come contesto nel quale promuovere la crescita della nostra economia. Quanto al premier italiano Giuseppe Conte, il 23,7% degli imprenditori gli ha assegnato un 5 in pagella. A essere invece molto negativo è il 14,7% della platea mentre i più entusiasti di Conte sono appena il 2,6% dei presenti.

Forum Ambrosetti 2019: il lavoro e il welfare nell’attuale scenario italiano

È un dato di fatto che l’occupazione stia subendo una stagnazione, tanto che gli imprenditori di Cernobbio, seppur disposti a continuare a investire nelle loro attività, non si attendono un miglioramento del contesto da qui a fine anno.

Su questo punto Affaritaliani.it ha dialogato con Luigi Abete, Presidente FeBAF, il quale ci ha tenuto a distinguere fra la riforma fiscale tanto attesa e la crescita dell’occupazione: “Un primo problema su cui concentrarsi è la riforma fiscale che favorisca soprattutto i redditi da lavoro medio bassi; altra cosa sono le politiche volte alla crescita dell’occupazione. Quest’ultima non può che essere conseguenza di una politica per gli investimenti sia pubblici che privati. Pensare che l’occupazione cresca perché cambia una legge significa immaginare una storia che non esiste più”.

Fra gli investimenti ai quali si riferisce Abete sicuramente quelli in formazione: “Il miglioramento della qualità della formazione, l’ampliamento di studi tecnici e il rafforzamento dell’innovazione anche durante il processo formativo sono i fattori che consentiranno di avere dei lavoratori pronti per quando l’economia ricomincerà a crescere”. Per finire Abete ha sottolineato come “un’Europa più forte e più unita sia la condizione ‘senza se e senza ma’ per dare ai cittadini la stabilità e fiducia nel futuro”.

Positivo sulla crescita italiana è il Presidente di Intesa Sanpaolo Gros-Pietro che, intervistato da Affaritaliani.it, ha parlato di vantaggio italiano: “In questo momento ciò che è importante per gli italiani è riavviare la crescita. C’è un quadro internazionale problematico, ma confido sul fatto che le imprese italiane abbiano una rapidità nel riorientare i loro flussi d’esportazione. Questo è dunque un primo fattore su cui possiamo contare. L’azione politica deve però fornire gli strumenti per poter sfruttare la capacità delle nostre imprese e per generare nuovi posti di lavoro, che siano di qualità. Ciò che serve ai nostri giovani non sono posti di lavoro qualunque, ma lavori di qualità altrimenti vediamo il rischio di veder emigrare i nostri giovani, come è accaduto negli ultimi anni, e cioè di regalare persone valide, formate con investimenti dell’Italia, ad altri Paesi”.

Un altro punto su cui scommettere, perché positivo, è il fatto che l’Italia ha una dotazione di capitale imprenditoriale migliore di altri paesi. I nostri imprenditori hanno più voglia di impegnarsi, di investire; un vantaggio che l’Italia ha e che deve saper sfruttare, anche nel senso dell’innovazione, che è la base della lotta di potenza tra i due giganti mondiali, Usa e Cina. È importante che noi facciamo la nostra parte in termini di innovazione, ma anche che l’Europa faccia la sua, perché da soli non andiamo da nessuna parte”.

Il lavoro di qualità nominato dal Presidente di Intesa richiama anche un pensiero sul welfare universalistico, oggi messo a dura prova dalla mancanza di fondi statali. È in questo senso che il privato giunge in aiuto del pubblico, con iniziative di integrazione come quella annunciata al Forum dal Gruppo Unipol. Il progetto "Welfare, Italia. Laboratorio per le nuove politiche sociali", promosso nel 2010 dal Gruppo Unipol, evolve oggi in un Think Tank dal nome "Welfare, Italia" e fornirà un contributo concreto alla definizione di welfare quale motore dello sviluppo sociale ed economico del Paese. In particolare, si configurerà come una piattaforma permanente di discussione, di condivisione di idee e di valorizzazione di buone pratiche di carattere pubblico e privato.

L’evoluzione del progetto poggia le sue basi sui dati raccolti in questi ultimi 10 anni; dati che testimoniano come il 16,2% del PIL sia assorbito dalla spesa previdenziale (pensioni e assistenza). L’idea è quella di mettere a sistema le nuove forme di protezione e inclusione sociale (sostegno al reddito, formazione continua, lotta alle povertà), sfruttare le opportunità del progresso scientifico e tecnologico per migliorare i servizi di prevenzione, la gestione delle cronicità e le prestazioni assistenziali; sostenere l’integrazione tra welfare pubblico e privato, considerato che ad oggi la spesa sanitaria privata in welfare vale 40 miliardi di euro, di cui solamente il 9% è intermediata da forme integrative e la restante parte finanziata dalle famiglie out-of-pocket, mentre circa il 30% della forza lavoro (7,9 milioni di lavoratori) aderisce a forme di previdenza complementare.

“Per raggiugere un welfare davvero universalistico, l’integrazione tra pubblico e privato è la soluzione”, così ad Affaritaliani.it Matteo Laterza, DG di UnipolSai. “In questo modo avremmo una prestazione del servizio più efficiente e qualitativamente migliore, ma anche una più efficiente, ed efficace, allocazione delle risorse. Lavorando da anni su questo tema, presentiamo oggi l’evoluzione di questa piattaforma tecnologica in un think tank volto a favorire l’ottimizzazione dei servizi. Fra gli obiettivi anche la ripresa di esperienze internazionali comparabili alle peculiarità del mondo italiano che, per le sue caratteristiche, è ancora uno dei più interessanti”.

(articolo in aggiornamento)