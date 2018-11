Forum del Sud, Carserà: Mezzogiorno meta per investimenti sull’economia reale

Al Sud l’interesse degli investitori sembra più vivo che in passato, in particolare nei progetti immobiliari di qualità. E’ quanto emerso oggi nel corso del terzo “Forum del Sud. Investire nel territorio per rilanciare il Paese”, organizzato da Scenari Immobiliari e Cassa Depositi e Prestiti a Napoli. In particolare, secondo i dati presentati, Campania e Puglia chiuderanno l’anno con il segno positivo.

Anche l’esperienza di Nova Re SIIQ Spa, rappresentata da Claudio Carserà, Head of Real Estate e Consigliere d’Amministrazione, conferma le aspettative positive: “Il nostro focus si è posizionato verso il settore dell’hospitality, cioè sul comparto turistico-ricettivo, dell’healthcare, dello student e senior housing, settori che vantano opportunità di interesse in tutto il panorama nazionale, ma con un ruolo interessante del Mezzogiorno”. “Sorgente Group, di cui Nova Re SIIQ fa parte, ha sempre dedicato al Sud un’attenzione, che continua nel tempo – ha rilevato Carserà. - Proprio ieri c’è stata la firma del contratto di locazione tra Nova Re e il Ministero della Giustizia per l’immobile di Viale Dioguardi a Bari, che dal 2019 sarà la nuova sede del Tribunale e della Procura. È stata un’operazione condotta in grande armonia e in tempi rapidissimi grazie alla collaborazione con il Ministero della Giustizia, il Comune di Bari, il Gruppo Telecom – ha concluso Carserà - Rientra nel piano di valorizzazione del portafoglio attuale di Nova Re SIIQ Spa ed è testimonianza di un intervento di successo”. Il palazzo ha una superficie lorda di circa 15 mila metri quadrati comprese aree esterne, divisi in 13 piani. L’aggiudicazione provvisoria è avvenuta il 4 settembre scorso e i primi lavori sono iniziati a novembre, dopo che Telecom ha lasciato l’immobile come da contratto. Entro dicembre verranno consegnati alla Procura gli ultimi quattro piani dell’immobile, dal mese di gennaio saranno disponibili altri 3 piani uffici per il Tribunale e nel primo semestre del 2019 verranno completate tutte le opere.

Pur mantenendo il focus prevalente nei settori degli immobili, della finanza, del risparmio gestito, Sorgente Group che fa capo a Valter Mainetti sta diversificando, attraverso Sorgente Sgr, le sue linee di business nell’ambito dell’economia reale, espandendo il raggio d’azione alle infrastrutture urbane ed energia, con grande attenzione alle fonti rinnovabili. Si tratta di settori trasversali che consentono di allargare lo sguardo ad altre destinazioni rispetto alle mete d’investimento consolidate.