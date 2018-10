Forum eurasiatico, Decio (Sace): “Russia, mercato importantissimo"

Alessandro Decio, amministratore delegato di Sace, al Forum economico eurasiatico, ha rilasciato importanti dichiarazioni sul rapporto tra il mercato russo e l'export italiano.

“La Russia è un mercato importantissimo per l’export italiano, che prevediamo possa tornare a crescere a un tasso del 4,4% medio annuo nel triennio 2019-2021”, ha dichiarato oggi Decio, in apertura della seconda giornata dell’XI Forum economico eurasiatico a Verona. “Forti di questo potenziale e della nostra ormai storica presenza e reputazione a Mosca – ha proseguito l’ad della società del gruppo Cassa depositi e prestiti - confermiamo, nonostante incertezze e complessità nella evoluzione del quadro normativo e dello sviluppo economico e del rublo, il nostro massimo impegno a sostegno delle commesse italiane nel Paese, dove abbiamo allo studio 3 miliardi di euro di nuove operazioni in settori strategici e funzionali allo sviluppo manifatturiero, industriale e infrastrutturale russo”.

