L'utility francese Engie prevede di tagliare almeno 1.900 posti di lavoro in Francia nel periodo 2016-2019 e traslocherà i propri servizi di call center per la clientela al dettaglio in Paesi a più basso costo, ovvero Marocco, Mauritius e Portogallo. Lo ha annunciato il sindacato Cgt. Il sindacato ha fatto sapere che i tagli interesseranno le attività francesi di Engie, che impiegano 25 mila dipendenti