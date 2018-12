Francia, svolta sindacale: CFDT supera la CGT

La CFDT (Confédération française démocratique du travail) è diventato il primo sindacato della Francia tra settore pubblico e privato. Svolta storica con sorpasso alla CGT (Confédération générale du travail) che era sempre stata leader dalla sua creazione nel 1895.

"Il CFDT porta un sindacalismo umanista, vicino ai lavoratori, efficace nel migliorare la loro vita quotidiana", ha twittato, Laurent Berger, segretario generale della centrale progressista e riformista.

