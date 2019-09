Frescobaldi entra in Altagamma, la Fondazione che dal 1992 riunisce 107 imprese che rappresentano il meglio dell’Alta Industria Culturale e Creativa Italiana.

In qualità di Socio, la prestigiosa cantina toscana parteciperà alle iniziative promosse dalla Fondazione fornendo il proprio contributo ai suoi numerosi progetti e avvalendosi dei servizi che Altagamma riserva alle proprie imprese.

Frescobaldi si aggiunge al selezionato novero di Soci Altagamma operanti nel settore vitivinicolo: Allegrini, Bellavista, Ca’ del Bosco, Cantine Ferrari, Feudi di San Gregorio, Livio Felluga, Masi Agricola, Mastrojanni, Nonino, Ornellaia, Segnana e Tenuta Luce.

Secondo Andrea Illy, Presidente di Fondazione Altagamma, “Con Frescobaldi entra in Altagamma un brand che rappresenta la storia stessa dell’alta tradizione vitivinicola italiana, incarnandone in modo esemplare alcuni degli elementi caratteristici: la tradizione familiare, l’esclusività, il legame con il territorio, la ricerca della qualità assoluta in tutti gli aspetti della cultura d’impresa e soprattutto la passione per la terra e per il prodotto”.

Per Lamberto Frescobaldi, Presidente Gruppo Frescobaldi, “Con Altagamma entriamo in un novero di Brand di eccellenza con un DNA comune, che ne fa la vera marcia in più, l’Italian life-style, capace di riunire in sé la cultura e la creatività d’Italia”. Ringraziamo i soci che ci hanno accolto e desideriamo esprimere tutta la soddisfazione per poter ulteriormente sviluppare con loro il prestigio di questo gruppo con tutta la nostra cura nelle azioni comuni e mettendo a disposizione il lavoro di tutti noi nel far conoscere al mondo le eccellenze dei diversi territori italiani da noi rappresentati”.