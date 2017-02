Fs accelera su quotazione newco Frecce-Intercity. Rumors

Ferrovie prova ad accelerare la quotazione dei servizi passeggeri a lungo raggio. Lo scrive Il Sole 24 ore spiegando che il gruppo guidato da Renato Mazzoncini è infatti al lavoro per avviare il beauty contest che porterà all'individuazione dell'advisor finanziario incaricato di affiancare Fs nel percorso di collocamento in Borsa di una parte dei servizi a mercato.

Le lettere di invito sono in via di definizione e saranno mandate a valle della predisposizione della lista definitiva dei soggetti coinvolti in questa fase, tra cui figurerebbero le principali banche d'affari (Equita Sim, Rotschild, Lazard e Leonardo). La tabella di marcia prevede che le missive arrivino sul tavolo degli istituti nel giro di una settimana o due al più tardi in modo da rispettare i tempi indicati dallo stesso Ceo. L'obiettivo è aprire la selezione in modo da raccogliere le risposte delle banche a stretto giro e identificare i consulenti dell'operazione al massimo entro la metà di marzo.

Ed è chiaro che chi parteciperà a questa prima fase, come già accaduto in passato per percorsi simili, non potrà poi essere coinvolto nel collocamento vero e proprio quando si tratterà di scegliere gli istituti che agiranno da global coordinator e da joint bookrunner. Parallelamente, poi, sta procedendo l'altra gamba dell'operazione, cioe' la messa a punto del veicolo della lunga percorrenza che andra' poi a quotazione.

Il progetto di quotare il nuovo veicolo, in discussione con il Mef, sembra quindi destinato a prendere il largo dopo che sono state esaminate diverse opzioni (dalla quotazione della holding al possibile scorporo di Trenitalia) attraverso il lavoro della task force interministeriale, presieduta da Fabrizio Pagani, capo della segreteria tecnica del ministro dell'Economia, che si era insediata a monte del percorso di valorizzazione di Ferrovie e che ha effettuato uno screening serrato, analizzando anche le best practice internazionali. I contorni dell'operazione dovrebbero essere quindi quelli indicati dallo stesso Mazzoncini fin dal piano industriale presentato a fine settembre.