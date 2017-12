Fs: Anas entra nel gruppo, ok all'aumento di capitale

Fs: Anas entra nel gruppo, ok assemblea ad aumento capitale

L'assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato Italiane ha deliberato oggi l'aumento di capitale di 2,86 miliardi di euro mediante conferimento dell'intera partecipazione Anas detenuta dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Gruppo Fs Italiane - con l'ingresso di Anas a fianco di Rete Ferroviaria Italiana - diventa il primo polo integrato di ferrovie e strade in Europa per abitanti serviti e investimenti, 108 miliardi di euro nei prossimi dieci anni. E' quanto si legge in una nota.