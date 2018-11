FS, ITALFERR ACQUISISCE MAGGIORANZA SOCIETÀ CREW CREMONESI WORKSHOP

Lo scopo è sviluppare progetti infrastrutturali di alta qualità sia nei mercati internazionali sia in Italia; condividere il know-how nei settori dell’ingegneria e dell’architettura; integrare le reciproche competenze e specializzazioni nella progettazione di modelli architettonici e ingegneristici per committenti pubblici e privati in tutto il mondo; e avvalersi dell’expertise di un gruppo di ingegneri e architetti, per un approccio multidisciplinare e integrato ai progetti, per esportare all’estero l’esperienza tecnica acquisita in termini di sostenibilità e innovazione nella realizzazione di grandi progetti italiani.

“Con CREW – ha sottolineato Gianfranco Battisti, AD e DG FS Italiane – il Gruppo FS Italiane acquisisce importanti competenze professionali nei servizi multidisciplinari e in particolare nella progettazione e nell’ingegneria delle infrastrutture, oltre all’esperienza nello sviluppo e nella realizzazione di progetti con metodologia Building Information Modeling (BIM). Competenze non solo di tipo ferroviario che permetteranno a Italferr di competere sempre più nei mercati internazionali soprattutto in quelle aree in cui la domanda di potenziamento infrastrutturale e tecnologico è diversificata. CREW contribuirà con la propria esperienza internazionale a esportare gli elementi distintivi che fanno del made in Italy un’eccellenza riconosciuta nel mondo”.

“Compiuto il 31esimo anno dalla fondazione, dopo anni di grande crescita - spiega Lamberto Cremonesi, Presidente di CREW Cremonesi Workshop - Crew ha sviluppato un know-how e competenze tecniche che le permettono di confrontarsi ai più alti livelli nei mercati nazionali e internazionali. L’acquisizione da parte di Italferr della quota di maggioranza della società, le sinergie che ne nascono e le esperienze che vengono condivise rafforzano questo percorso di crescita e ci fanno raggiungere le dimensioni necessarie per competere in un mercato globale oggi in larga parte dominato da grandi gruppi stranieri”.

Italferr, con l’acquisizione di CREW Cremonesi Workshop, incrementerà le competenze e la specializzazione nella progettazione integrata di modelli architettonici e ingegneristici con la metodologia Building Information Modeling (BIM), per committenti pubblici e privati in tutto il mondo.

Italferr, la società di ingegneria del Gruppo FS Italiane presente in oltre 60 Paesi nel mondo, è fra i maggiori player internazionali nel settore engineering ferroviario convenzionale e alta velocità, nel trasporto metropolitano e stradale e nei grandi progetti infrastrutturali.

CREW Cremonesi Workshop è una società di progettazione architettonica e di ingegneria delle infrastrutture (stazioni metropolitane, autostrade, strade e ponti) attiva, dal 1987, nel mercato italiano e in quelli esteri, con importanti esperienze in Medio Oriente e Africa.