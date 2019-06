FS Italiane, l'alta velocità italiana compie 10 anni

Con 300 milioni di passeggeri in 10 anni, il viaggio della metropolitana d’Italia continua nell’estate 2019 con più collegamenti e più servizi, insieme all’attenzione costante per i bisogni e le esigenze di chi sceglie Trenitalia per i propri spostamenti.

Insieme ai trasporti, l’alta velocità ha avuto enormi benefici anche su PIL, occupazione, turismo e mercato immobiliare dei centri urbani, oltre che per la sostenibilità ambientale con una forte riduzione delle emissioni di CO 2 . La più grande infrastruttura del Dopoguerra, insieme all’Autostrada A1 Milano-Napoli, conferma così il ruolo storico delle Ferrovie italiane nell’unire il Paese e connetterlo fra le principali aree urbane.

I 10 anni dell’alta velocità sono stati ripercorsi oggi a Milano dall’AD di FS Italiane Gianfranco Battisti insieme agli AD delle principali società operative: Maurizio Gentile per Rete Ferroviaria Italiana, Orazio Iacono per Trenitalia e Aldo Isi per Italferr.

"300 milioni di passeggeri negli ultimi 10 anni raccontano una storia di successo", ha detto ad Affaritaliani.it l'AD di FS Italiane Gianfranco Battisti. "Siamo un brand riconosciuto nel mondo, considerati la migliore alta velocità. Per chi ha diretto l’azienda, questo è motivo di grande orgoglio. Proseguono in maniera massiccia gli investimenti su tutta la rete. Abbiamo 42 milairdi di euro di investimento su implementazione della rete infrastrutturale stradale e ferroviaria. Obiettivi per l’alta velocità sono migliorare il livello qualitativo ed estensione del network che oggi è solo su 1.000 km. Entro l’anno saranno 106 i nuovi treni regionali, su 600 che metteremo in campo nell’arco di Piano. Abbiamo l’ambizione di diventare il process owner del turismo nel Paese attraverso una modalità che redistribuisca i flussi e connetta più località possibili, a partire da quelle a elevata vocazione turistica. Abbiamo il dovere di svolgere questo ruolo per incrementare la domanda turistica nel nostro Paese, anche grazie all’idea di massima integrazione tra ferro e aereo".

“Otto sono le parole chiave che sintetizzano l’offerta commerciale Trenitalia per l’estate 2019"; ha dichiarato Orazio Iacono, AD di Trenitalia: "qualità (nel senso di puntualità e affidabilità), dinamicità (come risposta dinamica che si adatta alle esigenze delle persone distinguendo tra mete business e turistiche), capillarità per rendere sempre di più il treno una scelta green (7mila treni al giorno, uno ogni 12 secondi con 190 nuove stazioni frecce e intercity per un totale di 316 fermate complessive), personalizzazione, connettività, multicanalità e realtime, semplificazione (nuove modalità di pagamento), link (integrazione con rete aeroporti e porti), turismo (20% in più i biglietti venduti a turisti esteri rispetto allo scorso anno), nuova (come la flotta di regionali che metteremo a disposizione dal 2019”. Tra giugno e dicembre saranno 104 i nuovi treni tra cui il nuova freccia argento ETR700 (che sulla linea adriatica sostituiranno i freccia bianca con un upgrade in termini di qualità). Previsti inoltre 600 nuovi treni entro il 2024 con 6 miliardi di investimento, per oltre il 25% diretti al sud e nelle isole”. Ad Affaritaliani.it Iacono ha poi aggiunto: "Un impegno di tale portata non si è mai visto. Crescono sempre di più i turisti che scelgono il nostro Paese come meta di viaggio e noi con FS Italiane vogliamo sostenere il turismo anche nell’ottica di crescita dell’intera economia”.

Intervistato da Affaritaliani.it Aldo Isi, AD e DG di Italferr ha commentato: "Nei primi 10 anni dell’alta velocità vediamo la sintesi della forza del nostro Gruppo dove c’è capacità di fare sistema a partire dalla progettazione, con una grande società di ingegneria, passando per la realizzazione, grazie a Rete Ferroviaria Italiana, fino alla gestione di Trenitalia. La sfida è farlo sempre meglio nei prossimi anni quando l'Eruopa diventerà il nostro campo di battaglia".

Anche Maurizio Gentile, AD e DG di Rete Ferroviaria Italiana, ad Affaritaliani.it ha parlato del contributo a questa storia di successo: "Abbiamo contribuito a questo successo di FS Italiane mantenendo in efficienza la linea costruita. D’oggi in poi aumenteremo il nostro apporto introducendo tecnologie sempre più moderne e rivedendo la linea Roma-Firenze che è la più antica e deve raggiungere gli stessi standard delle altre".

A celebrare l’evento il cortometraggio firmato dal regista Ferzan Ozpetek con i sogni e le emozioni di tutte le persone, passeggeri e dipendenti, che viaggiano a bordo del Frecciarossa, treno di eccellenza dell’alta velocità italiana.

Le novità e i collegamenti dell’orario estivo 2019 di Trenitalia, al via da domenica 9 giugno, sono stati illustrati, oltre che da Orazio Iacono, anche da Tiziano Onesti, Presidente Trenitalia, Paolo Attanasio e Maria Giaconia, rispettivamente Direttore Divisione Passeggeri per Long Haul e Regionale.

Grazie a circa 7mila collegamenti al giorno, Trenitalia riesce a garantire un treno in partenza ogni 12 secondi per raggiungere le proprie destinazioni, sia per motivi di lavoro e studio sia per quelli di svago e turismo. Il nuovo orario estivo 2019 di Trenitalia, con ulteriori 190 nuove fermate, garantirà una maggiore copertura fra i centri urbani del Paese e una concreta risposta alla forte domanda turistica stagionale del Belpaese.

I viaggiatori sceglieranno fra le migliori soluzioni per raggiungere le proprie mete in treno, anche nell’ottica di ridistribuire i flussi turistici non solo nelle grandi città d’arte, ma anche per le località di medie e piccole dimensioni ad alta attrattività culturale e paesaggistica.

Insieme alle novità dell’orario estivo 2019, sono stati presentati i nuovi treni che entrano a far parte della flotta di Trenitalia. Fra questi, quelli dedicati ai pendolari che sono la priorità di tutte le azioni del Gruppo FS Italiane e che andranno a colmare il gap qualitativo del trasporto regionale e metropolitano su ferro. I nuovi treni Rock e Pop, prima sui binari dell’Emilia-Romagna e poi nelle altre regioni, sono parte di un più ampio piano di 600 nuovi convogli regionali che garantiscono il rinnovo dell’80% della flotta regionale.

Inoltre, è stata anche l’occasione per presentare il Frecciargento ETR 700 che collegherà, dal 9 giugno, Milano e Ancona con quattro collegamenti giornalieri. I treni sono parte di un più ampio piano di upgrade dei collegamenti e dei servizi da e per Milano e Venezia verso la linea Adriatica. Per fasi saranno complessivamente 17 nuovi treni Frecciargento ETR 700 che circoleranno sulla rete ferroviaria nazionale entro l’inizio del 2020.