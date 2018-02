FS Italiane e Indian Railways: sviluppo corridoio ferroviario New Delhi-Jaipur

FS Italiane e Indian Railways: avviata cooperazione per sviluppare il collegamento ferroviario New Delhi-Jaipur.

FS Italiane e Indian Railways: sviluppo del collegamento ferroviario New Delhi-Jaipur. Entro l'estate lo studio di fattibilità del progetto

FS Italiane e Indian Railways avviano una collaborazione per lo sviluppo del corridoio ferroviario tra New Delhi e Jaipur. Una roadmap di cooperazione per consegnare, entro l’estate, lo studio di fattibilità per l'upgrading infrastrutturale del collegamento tra le due città e per analizzare la possibilità di finanziamento dei lavori. È l’accordo raggiunto oggi dalle delegazioni di FS Italiane e delle Ferrovie indiane (Indian Railways). Questo progetto rafforza ulteriormente la collaborazione tecnico-specialistica fra il Gruppo FS Italiane e Indian Railways, in linea con gli impegni contenuti nel Memorandum of Understanding (MoU) siglato nel gennaio 2017, che prevede: sviluppo dei sistemi di sicurezza del traffico ferroviario, diagnostica dell’infrastruttura e formazione del personale indiano in tema sicurezza.

FS Italiane insieme a Indian Railways: potenziamento infrastrutturale del corridoio ferroviario strategico per l'India

Il corridoio ferroviario tra Nuova Delhi e Jaipur è strategico per l’India. Infatti, con oltre 300 chilometri di linea su cui viaggiano ogni giorno 70 treni passeggeri e 20 treni merci attraversando 17 stazioni, unisce la capitale indiana con Jaipur - principale città del Rajastan che è nota anche come la “San Pietroburgo” dell’India. Grazie ai lavori di potenziamento infrastrutturale, i treni che transitano su questa rete potranno raggiungere la velocità di 200 chilometri orari. Il progetto, inoltre, rispetta la priorità del Paese asiatico in tema di investimenti infrastrutturali, cioè modernizzare la rete ferroviaria esistente e portare le performance della sicurezza e della velocità ai livelli massimi che quella rete può raggiungere, ancora prima di progettare e sviluppare nuove reti.

FS Italiane: progetto in linea con gli obiettivi di espansione internazionale del Gruppo

Il Gruppo FS Italiane, in linea con gli obiettivi di espansione internazionale contenuti nel Piano industriale 2017-2026, mette così, ancora una volta, a disposizione il proprio know-how, sviluppato con i grandi progetti infrastrutturali e tecnologici, per contribuire a rendere più sicura ed efficiente la rete ferroviaria indiana - utilizzata ogni giorno da oltre 23 milioni di persone. Italferr, la società di ingegneria di FS Italiane che ha aperto un ufficio a New Delhi nel 2016, e Italcertifer, la società di certificazione ferroviaria di FS Italiane, sono già impegnate in 6 progetti in India.