FS Italiane: polo per il turismo con focus su Olimpiadi invernali 2026

Nasce il Polo del Gruppo FS Italiane dedicato allo sviluppo del turismo in Italia: più treni, più informazioni e servizi di qualità alle persone. Maggiori investimenti in infrastrutture e tecnologie e una migliore capillarità nei collegamenti anche su strada. A presentarlo oggi a Roma il Ministro del Turismo Centinaio, il Ministro dei trasporti Toninelli, l’AD di Gruppo FS Italiane Gianfranco Battisti e Gian Marco Renzo Iorio, AD di Nugo.

In linea con il Piano industriale 2019-2023, che prevede di intercettare venti milioni di turisti in più partendo dagli attuali 100 milioni, il Gruppo FS Italiane ha avviato una serie di azioni per la redistribuzione dei flussi turistici e per una migliore accessibilità alle città d’arte e ai luoghi di vacanza, valorizzando l’immagine e il patrimonio culturale e paesaggistico italiano, anche in prospettiva delle Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina.

Nel 2030 i viaggiatori nel mondo raggiungeranno quota 2 miliardi, dagli oltre 1,4 miliardi di oggi. Gran parte di questi turisti sceglieranno il nostro Paese con una crescita dei flussi turistici verso l’Italia soprattutto dall’Asia. Il nostro Paese è il quinto al mondo per numero di turisti con circa 60 milioni di arrivi internazionali nel 2018 e una previsione di circa 75 milioni di viaggi dall’estero nel 2023. A livello nazionale i consumi turistici sono pari a oltre 112 miliardi di euro, di cui circa 13 miliardi legati ai servizi di trasporto (11% del consumo turistico interno). Inoltre, il 30% delle persone che viaggia con FS Italiane lo fa per turismo e svago, con un aumento del 20% nel 2019 dei clienti internazionali rispetto al 2018.

Per rispondere a questa crescente domanda di turismo e alle rinnovate esigenze di mobilità delle persone (soggiorni più brevi durante tutto l’anno) e di pianificazione del viaggio (organizzato sempre più autonomamente e con strumenti digitali), il Gruppo FS Italiane si propone come punto di riferimento dell’ecosistema turistico nazionale. Un attore in grado di facilitare le connessioni fra le tre porte di accesso del Paese (aeroporti, stazioni, porti) e di sostenere la crescita economica del sistema Italia.

Accordi commerciali e partnership siglati da Trenitalia per garantire comfort, integrazione fra le varie modalità di trasporto e possibilità di lasciare l’auto a casa per i propri spostamenti turistici. È questa la filosofia di Trenitalia che, insieme a un treno in partenza ogni 12 secondi, offre una mobilità comoda e intermodale, grazie a più capillarità nelle aree urbane, maggiore personalizzazione dell’offerta e dinamicità per soddisfare la domanda turistica estiva.

Polo per lo sviluppo del turismo: offerta commerciale, intermodalità, treni storici, turismo dolce, turismo esperienziale, cultura e musica, patrimonio immobiliare e infrastruttura digitale

Il Polo per lo sviluppo del turismo coinvolge le società del Gruppo FS Italiane impegnate nei servizi di trasporto per le persone e nella gestione e sviluppo delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare. Otto le azioni previste: offerta commerciale, intermodalità, treni storici, turismo dolce, turismo esperienziale, cultura e musica, patrimonio immobiliare e infrastruttura digitale. Azioni dedicate ai turisti italiani e stranieri che, grazie a un’offerta multimodale, avranno a disposizione un sistema di prodotti e servizi tagliati su misura, integrati, digitali e sostenibili, per raggiungere le località di mare, di montagna e le città d’arte del Belpaese.

RFI: più investimenti in infrastrutture e tecnologie per il sistema ferroviario

Rete Ferroviaria Italiana prevede uno specifico programma di investimenti per il potenziamento infrastrutturale e tecnologico delle linee ferroviarie, per oltre 3,2 miliardi di euro. Tra le principali opere, che assicureranno lo sviluppo della mobilità sulle direttrici ferroviarie in Lombardia e Veneto, ci sono: la nuova linea ferroviaria AV/AC Brescia Est – Verona (2,5 miliardi di euro, attivazione 2026); il collegamento fra l’Aeroporto Marco Polo di Venezia e la linea Venezia – Trieste (425 milioni di euro, attivazione 2025); il collegamento dell’aeroporto di Orio al Serio (110 milioni di euro, attivazione nel 2023); l’attivazione nel nodo di Milano del nuovo sistema di distanziamento HD ERTMS (High Density European Rail Traffic Management System) per l’incremento della capacità ferroviaria con un treno ogni 3 minuti (30 milioni di euro, attivazione 2022); l’elettrificazione dell’anello basso Bellunese (200 milioni di euro; attivazione prime due fasi entro il 2020, terza fase entro il 2024); riqualificazione, restyling e potenziamento infrastrutturale della stazione ferroviaria di Calalzo (4 milioni di euro).

Trenitalia: più collegamenti e servizi in attesa delle Olimpiadi invernali 2026

Trenitalia garantirà collegamenti capillari per raggiungere i siti delle gare delle Olimpiadi invernali 2026. Un’offerta che terrà conto dell’esperienza fatta in occasione di grandi eventi internazionali come le Olimpiadi invernali di Torino (febbraio 2006) ed Expo Milano 2015.

Il nodo ferroviario di Milano è servito già oggi da 185 Frecce che lo uniscono ogni giorno alle principali città del Paese. Milano è raggiungibile anche con oltre 100 treni regionali di Trenitalia da Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna. Ciò permetterà di viaggiare con comodità e maggiore frequenza verso il Capoluogo lombardo, con la possibilità di intercettare i flussi previsti in arrivo e in partenza in occasione anche delle Olimpiadi invernali 2026.

Cortina è raggiungibile con soluzioni intermodali treno+bus, dove Venezia Mestre sarà l’hub per gli spostamenti in treno. La città è collegata con 92 Frecce al giorno a Milano, Torino e le località della costa adriatica. Padova, oggi con 90 Frecce al giorno, sarà il fulcro degli spostamenti da e per Cortina con collegamenti treno+bus. Sono 350 i collegamenti regionali verso il Veneto.

Nel 2026 sui binari italiani circoleranno 600 nuovi treni regionali e l’80% della flotta sarà completamente rinnovato: più comfort, puntualità e sostenibilità.

Sono attivi collegamenti diretti e integrati con gli aeroporti di Trieste e Treviso e per le Olimpiadi invernali sono previsti, infine, collegamenti integrati anche con gli aeroporti di Venezia e Verona. I visitatori stranieri avranno a disposizione anche comode connessioni da e per Fiumicino Aeroporto, servito già oggi da 6 Frecce al giorno.

Nugo: mobilità integrata per le Olimpiadi 2026

Nugo, la piattaforma tecnologica lanciata a giugno 2018 dal Gruppo FS Italiane, integrerà diverse modalità di trasporto anche per le Olimpiadi invernali 2026: dal treno all’aereo, dall’autobus alla metropolitana, dal traghetto al car e bike sharing. Il futuro perimetro di integrazione previsto sulla app (disponibile per Android e IOS) prevede di unire al trasporto passeggeri le offerte di mobilità condivisa locale e i servizi sul territorio: ospitalità, eventi locali, musei, attività ed esperienze per il tempo libero, intrattenimento. A questi si aggiungono i servizi ancillari come guide e attività sportive oltre ai servizi collegati ai singoli eventi: ingressi allenamenti, gare e premiazioni. Nugo ha avviato da ottobre 2018 il dialogo con la Fondazione Cortina 2021 per promuovere la mobilità collettiva, in vista dei Campionati Mondiali di Sci Alpino 2021 e delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Già in occasione della Coppa del Mondo di Sci Femminile 2019, nugo ha inaugurato, in collaborazione con il partner Dolomitibus, il servizio viaggio + navetta + ingresso eventi totalmente in dimensione digitale.