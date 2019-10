Furla inaugura la sua prima boutique in Canada

Furla è lieta di annunciare il suo ingresso nel mercato canadese con l’opening della sua

prima boutique nel Yorkdale Shopping Center,la principale destinazione dello shopping di lusso in Canada a Toronto. L'apertura rappresenta un ulteriore tassello della strategia di espansione globale del marchio. Il concept del negozio, minimalista e sofisticato, riflette i valori di Furla: abbinare il concetto di italianità ad un design contemporaneo. Il nuovo store si trova nell’ala luxury del department store, con una superficie di circa 140 metri quadrati.

La boutique Furla offrirà un assortimento di borse da donna, piccola pelletteria, scarpe, occhiali da sole e sciarpe. "Abbiamo riscontrato un intenso traffico sul nostro sito e-commerce da parte di clienti con sede a Toronto e abbiamo identificato questa regione canadese come un'opportunità di crescita", afferma Alberto Camerlengo, CEO del Gruppo Furla. "Siamo entusiasti di entrare nel mercato canadese all’interno di una location prestigiosa, e offrire agli estimatori del marchio un’esperienza completa, unica e immersiva nel nostro store per far scoprire il mondo Furla, il suo dna italiano, la qualità e la creatività dei suoi prodotti".