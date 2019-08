G7, Trump: "Ho i poteri per indurre le aziende a lasciare la Cina"

"Per tutti quei giornalisti delle Fake News che non hanno idea di che cosa dica la legge riguardo ai poteri presidenziali, Cina, andatevi a guardare l'Emergency Economic Powers Act del 1977. Caso chiuso!". Così Donald Trump, in un tweet inviato mentre era in viaggio verso l'Europa per partecipare al G7, suggerisce che potrebbe usare i poteri conferiti al presidente in caso di dichiarazione di emergenza nazionale per ordinare alle imprese Usa di lasciare la Cina.

Venerdì Trump, dopo aver ordinato una serie di nuovi dazi sui prodotti cinesi, ha ordinato, sempre via Tweet, alle società Usa di "iniziare a valutare all'alternative alla Cina, compresa quella di ritornare a casa e produrre prodotti negli Usa". I media Usa hanno sottolineato come non sia chiaro cosa Trump intendesse con questa direttiva e se sia necessario un ordine vero e proprio per renderla operativa.

La dichiarazione dello stato di emergenza economica a cui ha fatto riferimento, che è stata usata da Washington nel 1979 contro l'Iran dopo la Rivoluzione Islamica, darebbe a Trump ampia autorità di bloccare le attività delle singole società o di interi settori economici. Trump ha già brandito quest'arma nei mesi scorsi, quando ha minacciato di imporre dazi al Messico per l'emergenza dell'immigrazione.