Gala Dinner AmCham: premi ad aziende che sviluppano relazioni transatlantiche

Oltre 800 persone, appartenenti alla business community italiana e americana, prenderanno parte alla 14° edizione del tradizionale “Transatlantic Award Gala Dinner” organizzato dalla Camera di Commercio Americana in Italia. Appuntamento lunedì 9 dicembre agli East End Studios di Milano.

L’appuntamento di lunedì 9 dicembre si aprirà con il saluto dell’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia Lewis M. Eisenberg, dell’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti d’America Armando Varricchio e dell’Ambasciatore Philip T. Reeker, U.S. Department of State Assistant Secretary for European and Eurasian Affairs.

Tra gli ospiti il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato Cassa Depositi e Prestiti, il Prof. Roberto Tasca, Assessore al Bilancio e Demanio del Comune di Milano, e l’On. Giancarlo Giorgetti.

Nel corso della serata, come da tradizione, verranno premiate le aziende italiane e statunitensi che hanno operato importanti investimenti sull’asse transatlantico.

“Sono felice e onorato di rappresentare l’Associazione durante una serata così speciale ed unica, il cui incredibile successo dimostra, ancora una volta, come negli anni la Camera sia riuscita a coinvolgere il meglio della classe imprenditoriale presente in Italia, con l’obiettivo di contribuire al miglioramento del business climate del nostro Paese e attrarre investimenti diretti esteri”, afferma Giuliano Tomassi Marinangeli, Presidente di AmCham Italy. “La qualità delle aziende premiate, inoltre, è la prova tangibile della capacità attrattiva italiana nei confronti degli investitori americani grazie all’impegno nel mettere in luce eccellenze e potenzialità e alla crescente capacità di internazionalizzazione delle nostre imprese, in grado di conquistare il mercato americano con successo e accortezza strategica”.

“Ancora una volta abbiamo battuto il record di partecipanti per questo nostro evento, unico nel suo genere, che celebra la centralità delle relazioni tra Italia e Stati Uniti e le imprese che hanno avuto il merito di saper guardare al di là dell’Atlantico per far crescere il proprio business”, dichiara Simone Crolla, Consigliere Delegato di AmCham Italy. “I risultati raggiunti dalla nostra organizzazione nel corso di questi anni sono la prova che AmCham rappresenta un riferimento di primissimo piano sia nella promozione delle relazioni transatlantiche, che come supporto nel processo di internazionalizzazione verso gli Stati Uniti”.

L’edizione di quest’anno vede la presenza di 15 Gala Sponsor: Abbvie, Boeing Italia, Coca-Cola Italia, CORE, Dow Italia, Facebook Italia, Gianni Origoni Grippo, Cappelli & PartnersStudio Legale, Google Italia, Hewlett Packard Enterprise, Hines Italy, IBM Italia, Intesa Sanpaolo, Mapei, McDonald’s e Philip Morris Italia.

Nell’ambito delle iniziative di beneficienza quest’anno AmCham Italy ha scelto come charity partner la Fondazione Theodora Onlus, che dal 1995 porta momenti di gioco, ascolto e sorriso ai bambini ricoverati in ospedale con i suoi Dottor Sogni, artisti professionisti, assunti e specificamente formati per operare in reparti ospedalieri pediatrici di alta complessità.

I Transatlantic Awards 2019 verranno consegnati alle seguenti aziende: