Garavaglia: "Ho pensato di lasciare. Non si mette in discussione il Mef"

Governo, Garavaglia: Ho pensato di lasciare, non abituato a questo clima - Lasciare l'incarico al Mef? "Sì, ci ho pensato. Non sono abituato a lavorare con questo clima". Lo ha detto il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia, intervistato su SkyTg24 all'Intervista di Maria Latella, dopo il caos all'interno del Governo. Lo ha detto il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia, intervistato su SkyTg24 all'Intervista di Maria Latella. "E' necessario mettere ordine. La cosa migliore, se non si riuscisse ad andare avanti, è di tornare al voto - ha aggiunto - Vediamo se arrivano i sì. Se arriva il sì alla Tav, all'Autonomia...".



Lettera Ue, Garavaglia: Molto arrabbiato, non si mette in discussione Mef - "Sono molto arrabbiato per quello che è successo ieri, non esiste che il Mef, il ministero dell'Economia, che è un'istituzione, possa essere messo in discussione in questo modo, e soprattutto in un momento molto delicato. Non esiste che una lettera venga pubblicata, essendo poi una bozza di lavoro, sui giornali prima che venga mandata alla Commissione europea. Non esiste né in cielo né in terra". Lo ha detto il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia, intervistato su SkyTg24 all'Intervista di Maria Latella.

Flat tax, Garavaglia: Gradualità, prima redditi bassi. Rivedere detrazioni - "L'idea è di fare la Flat tax, ovviamente con gradualità. Vogliamo intervenire prima sui redditi medio-bassi. Vogliamo portare al 15% per i redditi familiari fino a 55mila euro e poi vogliamo accorpare le ultime aliquote. Ok, in deficit o come? Vogliamo rifinanziarlo sistemando il marasma di detrazioni che ci sono. Si può immaginare una riduzione di queste agevolazioni? Assolutamente sì. Ce ne sono 48 che non hanno un effetto positivo sulle pensioni. Poi vogliamo trovare qualche soldino in più". Lo ha detto il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia, intervistato su SkyTg24 all'Intervista di Maria Latella.

Garavaglia: Rimpasto? Serve registrata, alcuni ministri non funzionano - Un rimpasto di Governo? "Noi vogliamo fare le cose. In casa d'altri ci sono ministeri che stanno facendo bene, altri funzionano meno. Se diamo una registrata male non fa". Lo ha detto il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia, intervistato su SkyTg24 all'Intervista di Maria Latella.