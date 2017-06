Gas: il CEO Snam Marco Alverà nominato primo Presidente di GasNaturally

Marco Alvera', a.d. Snam, e' stato nominato primo presidente di GasNaturally, partnership tra associazioni che rappresentano l'industria europea del gas. "Sono felice e onorato della mia nomina a presidente di GasNaturally - ha commentato Alvera' - affrontare la sfida climatica e migliorare la qualita' dell'aria sono tra le maggiori urgenze del nostro tempo. Sono pronto a favorire la massima collaborazione all'interno del settore e con quello delle energie rinnovabili, ponendo l'accento sul ruolo cruciale che il gas puo' avere nella produzione di elettricita', nel riscaldamento delle abitazioni e nell'alimentazione dei trasporti. Le attuali tecnologie rendono questa risorsa sempre piu' efficace e facilmente disponibile per centrare i target Eu 2030 e andare anche oltre" ha aggiunto. "Sono desideroso di proseguire, insieme a tutti i membri di GasNaturally, nel dialogo costruttivo con i decisori pubblici europei e con i nostri stakeholder per individuare le soluzioni necessarie per posizionare il gas come pilastro di un mix energetico sostenibile e sostenere la transizione energetica a beneficio di tutti, cittadini e consumatori per primi", ha detto inoltre Alvera'. GasNaturally raggruppa associazioni rappresentanti l'intera filiera del gas con l'obiettivo di evidenziare l'importanza del gas naturale nella prossima trasformazione del sistema energetico dell'Unione europea. I membri sono: International Association of Oil and Gas Producers, Eurogas, Gas Infrastructure Europe, European Gas Research Group, Technical Association of the European Natural Gas Industry e Natural & Biogas Vehicle Association.