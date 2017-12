Gas, Snam: ripresa flussi dalla Russia entro la mezzanotte

Con riferimento all'evento che ha interessato stamani un tratto di rete in Austria gestito dall'operatore Gas Connect, e che ha portato alla temporanea interruzione dei flussi di gas lungo il gasdotto Trans Austria Gasleitung (TAG) verso l'Italia, SNAM conferma che le autorita' austriache hanno autorizzato la ripresa delle operazioni di trasporto del gas. Il Ceo di SNAM, Marco Alvera', ha commentato: "In base alle informazioni disponibili, le tre linee del TAG (Trans Austria Gasleitung), il gasdotto che porta il gas russo in Italia, non sono state impattate e ci aspettiamo il riavvio dei flussi per la mezzanotte di oggi. Il sistema gas italiano e' tra i piu' sicuri al mondo grazie alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento, all'ampia disponibilita' di stoccaggio e ai piani di emergenza elaborati dal Mise, molto apprezzati in Europa".