Gdo, Massimo Baggi nuovo Chief Commerce di Publicis Groupe

Publicis Groupe Italia prosegue nel consolidamento della strategia Power of One con la creazione di una capability dedicata al Commerce, guidata da Massimo Baggi, che assume il ruolo di Chief Commerce Officer di Publicis Groupe.

Baggi ha maturato una ventennale esperienza nel Retail marketing food e no food, costruita sia in ambito consulenziale e vendita di servizi a valore aggiunto, che all’interno di un’organizzazione complessa come quella di un’azienda della GDO. Negli ultimi 10 anni ha ricoperto infatti crescenti responsabilità nel gruppo Finiper, fino a ricoprire dal 2014 al 2019 il ruolo di Direttore Marketing E-Commerce per l’insegna Iper, Lagrande i.

In questi anni ha governato più aree, creando e sviluppando, tra i primi in Italia, il canale di vendita online dell’azienda, con i servizi di click collect e home delivery; e nel contempo gestendo con piglio innovativo l’intero impianto di Customer Marketing, la Digital advertising, gli Analytics, il Category management, le politiche di Pricing e Promotion.

Completano la sua esperienza nei 10 anni precedenti, il ruolo di Head of Retail dopo aver partecipato alla nascita della filiale italiana di Catalina Marketing, nonché di Consultant Manager Banking in Wincor Nixdorf occupandosi di progetti legati allo sviluppo della filiale interattiva e senza barriere per la clientela. Nel suo nuovo incarico Baggi, che riporterà direttamente a Vittorio Bonori, Ceo di Publicis Groupe Italia, avrà l’obiettivo di trasformare l’offerta Commerce esistente in una proposition completamente end to end. Una proposition che, coniugando tutte le expertise e gli asset a disposizione, si affermi come fattore distintivo e determinante nel supportare i nostri Clienti, su tutti i processi fondamentali dell’omnicanalità, dell’innovazione digitale e della presenza dei loro brand sui differenti canali di vendita online.“Il commerce è uno dei pilastri del nostro approccio strategico Power of One.





Abbiamo riconosciuto in Massimo le capacità e la professionalità che ci servono per continuare a sviluppare quest’area di forte potenzialità, fondamentale per la crescita del nostro business e di quello dei nostri clienti” commenta Vittorio Bonori, CEO Publicis Groupe Italia.

“Sono molto contento dell’opportunità che mi è stata data da Vittorio. Sono sempre stato fautore di una relazione Cliente basata sulla personalizzazione, mettendo al centro del mio lavoro l’utilizzo dei dati percreare piani di comunicazione intelligenti, rilevanti e personalizzati rispetto all’audience, misurabili e tangibili nei risultati. Ho ritrovato questo approccio in Publicis Groupe e sono entusiasta di poter affrontare le sfide delmercato all’interno di una realtà competitiva e in continua trasformazione”, dichiara Massimo Baggi.