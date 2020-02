Gedi, le forbici di Elkann su La Stampa.Il Cdr rispedisce il piano al mittente

Dopo Cairo, anche John Elkann, appena messo piede in Gedi, prenota i preziosi fondi stanziati dall’ultima legge di Bilancio per prepensionare 22 giornalisti alla Stampa. Dopo aver aver proposto a fine dicembre una ricetta fatta di prepensionamenti, sforbiciata agli stipendi e cassa integrazione a rotazione ed essersi vista respingere dal Cdr la proposta, la nuova proprietà del gruppo che edita Repubblica, Stampa, Secolo XIX, 13 testate locali, il settimanale l'Espresso e altri periodici ha ripresentato infatti a metà gennaio un piano lacrime e sangue per il corpo redazionale del blasonato quotidiano di Torino diretto da Maurizio Molinari.



Secondo quanto si vocifera in ambienti giornalistici, il nuovo direttore generale del gruppo Gedi Maurizio Scanavino avrebbe messo sul tavolo 37 uscite su un organico complessivo di 180 giornalisti, di cui 22 prepensionamenti, cassa integrazione per tutti i redattori al 15% e tagli agli straordinari e alle domeniche. Uscite a fronte di un incentivo di 18 mesi di stipendio e qualche benefit, esattamente la metà delle 36 mensilità proposte dalla vecchia proprietà De Benedetti ai “cugini” di Repubblica.



Il comitato di redazione ha rispedito nuovamente al mittente la proposta, giudicata “irricevibile”, anche perché il corpo redazione aveva altre aspettative nei confronti del cambio di proprietà: Exor infatti nel portafoglio partecipazioni vanta anche il controllo con il 43,4% del prestigioso settimanale britannico Economist e, subito dopo il passaggio di testimone fra il gruppo Cir e la holding della famiglia Agnelli, già presente in Gedi come eredità del vecchio conferimento di Itedi, i rappresentanti di Exor avevano parlato di “sfida sul digitale a pagamento” (senza però specificare quale direzione prendere). Parole che avevano fatto intedere intendere di voler azionare prima la leva dei ricavi che quella dei costi per operare in un settore iper maturo come quello dell'editoria.



E invece è tornata la vecchia ricetta fatta di tagli che finisce per impoverire il prodotto editoriale. Intanto, da Torino dove la Confindustria ha appena celebrato i 110 anni di storia, rimbalza che John Elkann abbia messo anche gli occhi sulla tornata elettorale della confederazione dell’Aquilitto che a fine marzo deve designare il successore di Vincenzo Boccia.



Fra gli associati di Viale dell’Astronomia che erano presenti all'appuntamento sabaudo, circolano i rumors che Elkann appoggi e sostenga la corsa della candidata torinese Licia Mattioli, imprenditrice dei gioielli che deve vedersela con il milanese Carlo Bonomi e il bresciano Giuseppe Pasini. Il motivo? Le malelingue dicono che con la Mattioli sulla tolda di comando di Confindustria, il progressivo disimpegno del gruppo Fca, neosposo di Peugeot, dall’Italia avrebbe un nemico in meno. Sarà vero?