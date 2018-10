Gedi, ricavi in crescita a due cifre. Stampubblica fa 7,8 mln di utili

Nei primi nove mesi del 2018 Gedi ha realizzato ricavi consolidati, pari a 469,7 milioni, con una crescita del 10,4% sullo stesso periodo del 2017 (-5,9% a perimetro equivalente). Il margine operativo lordo e' sceso a 31,4 milioni da 33,7 milioni. Il risultato e' ammontato a 7,8 milioni, a fronte di una perdita di 143,9 milioni nei nove mesi del 2017 (145,7 milioni di euro a perimetro equivalente) che recepiva un onere fiscale di natura straordinaria derivante dalla definizione di un contenzioso, pendente in Cassazione, relativo a contestazioni di natura antielusiva in merito ai benefici fiscali derivanti dall'operazione di riorganizzazione societaria del Gruppo Editoriale L'Espresso realizzata nel 1991.

Inoltre il 27 giugno 2017, come ricorda la nota, e' stata perfezionata l'operazione di integrazione in Gedi del gruppo Itedi, editore dei quotidiani La Stampa ed il Secolo XIX. Pertanto il conto economico di Gedi relativo ai primi nove mesi del 2017 comprende Itedi a partire dal primo luglio 2017. L'indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2018 ammonta a 124,7 milioni rispetto ai 115,1 milioni di fine 2017. Il 2 luglio 2018 la societa' ha effettuato un esborso di 35,1 milioni relativo all'ultima tranche del procedimento di definizione del contenzioso fiscale relativo al 1991.

Quanto alle prospettive dell'esercizio 2018, sulla base degli andamenti registrati nei nove mesi, "non si intravedono significativi miglioramenti dei trend negativi che hanno interessato il settore della stampa quotidiana e periodica ormai da anni, mentre si consolida l'evoluzione positiva della radio e di internet.

In tale contesto il gruppo continua ad impegnarsi nel conseguimento di tutti i vantaggi derivanti dall'operazione di integrazione con Itedi, nello sviluppo e nell'evoluzione sia dei propri prodotti editoriali che delle attivita' digitali e nella permanente implementazione di razionalizzazioni volte a preservare la redditivita' in un mercato strutturalmente difficile. Si puo' pertanto ritenere che, in assenza di eventi allo stato imprevedibili, il gruppo registrera' a fine anno un risultato positivo".