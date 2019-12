Gedi: sospeso in Borsa, oggi cda Cir su cessione a Exor

Il titolo Gedi è temporaneamente sospeso dalle negoziazioni in attesa di comunicato. Lo comunica Borsa Italiana. Gedi, che ha in portafoglio tra gli altri 'Repubblica', 'La Stampa' e l'Espresso', è controllato dalla Cir della famiglia De Benedetti con oltre il 43% del capitale, mentre la Exor della famiglia Agnelli ne detiene poco meno del 6%. In giornata si riunisce il cda della Cir per valutare la possibile cessione del proprio pacchetto di Gedi alla Exor.

Intanto Cir che balza del 3,05% sulla possibilità di cedere la proprio quota nella Gedi stessa alla Exor (+1,32%).