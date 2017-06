General Electric, Flannery nuovo amministratore delegato



Dopo 16 anni, il ceo di General Electric Jeff Immelt, 61 anni, ha lasciato l'incarico. Immelt, in carica dal 2001, aveva rifocalizzato il colosso statunitense sulle sue attivita' energetiche. L'ad lascera' le sue funzioni a John Flannery, 55 anni, il primo agosto che il 31 dicembre diventera' anche presidente del Cda.

"John soddisfa tutti i criteri che il board ha indicato per il prossimo ceo. E' un leader forte e coraggioso in grado di prendere decisioni difficili motivando i colleghi", evidenzia una nota della societa'. Attualmente Flannery e' il capo della divisione Healthcare di Ge ed e' entrato nel gruppo nel 1987 nella divisione finanziaria, Ge Capital. La compagnia, attiva dai motori per gli aerei all'attrezzatura medica, ha spiegato che il cambio rappresenta una parte del piano di ricambio in atto da diversi anni. Ma l'annuncio arriva dopo che l'investitore attivista Nelson Peltz, una delle voci piu' influenti di Wall Street, ha perso diversi quattrini a causa del calo del prezzo del petrolio. Gia' da qualche tempo Peltz aveva fatto pressione per un cambio al vertice del gruppo.