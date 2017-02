Generali, nasce la community "Più Generali"

Ok dell'Ivass al modello interno per Solvency II delle Assicurazioni Generali

Più protezione, più servizi, più partner e più risparmio. Questo il percorso intrapreso da Generali Italia con il lancio di Più Generali, la prima community in campo assicurativo in Italia. L’iniziativa dedicata ai propri clienti si inserisce nell’ambito dello sviluppo dell’offerta assicurativa che favorisce la prevenzione e incoraggia un corretto stile di vita.



Il programma offre ai suoi membri un sistema unico di benefici che includono vantaggi su soluzioni assicurative persona, casa, auto, risparmio e investimento, ed opportunità di risparmio grazie ad una rete di partner leader nelle attività legate a mobilità, wellness, famiglia e tempo libero. Del circuito fanno parte marchi come Adidas, Samsung, Costa Crociere, Yoox, Mondadori, Europcar, Brums, Reebok, Imaginarium.



In base al livello di appartenenza dell’iscritto cambiano i vantaggi disponibili: Plus, per chi possiede una o due polizze della stessa area assicurativa, e Super per i clienti con polizze in più aree assicurative, come ad esempio Auto e Casa oppure Risparmio e Salute. Inoltre, i vantaggi assicurativi aumentano se l’iscritto mette in atto specifici comportamenti virtuosi, per sé e per la compagnia. Con Più Generali è possibile usufruire anche di sconti sulla spesa di tutti i giorni, da condividere anche con amici e familiari.



Il cliente può aderire a Più Generali attraverso l’Area Clienti, raggiungibile dal sito generali.it e dall’app MyGenerali, oppure recandosi direttamente nella propria Agenzia, dove può ricevere anche tutte le informazioni utili a cogliere appieno le opportunità a lui riservate dall’iniziativa.



“L’obiettivo di Più Generali – spiega Stefano Gentili, Chief Manager & Distribution Officer di Generali Italia – è duplice. Da un lato offre interessanti opportunità di risparmio e di servizi ai nostri migliori clienti, dall'altro lato è uno straordinario strumento nelle mani dei nostri agenti e consulenti assicurativi per sviluppare piani di copertura più completi per la tutela dei clienti stessi”.