Generali accelera sulla crescita, via libera al piano strategico 2019/2021

GENERALI: ACCELERA SU CRESCITA, VIA LIBERA A PIANO STRATEGICO 2019-2021

Generali preme l'acceleratore sulla crescita. Il cda, presieduto da Gabriele Galateri di Genola, ha approvato il nuovo piano strategico triennale Generali 2021: Leveraging Strengths to Accelerate Growth. Un piano, sottolinea il gruppo, coerente con l'ambizione di essere ''life-time partner'' per i suoi clienti, offrendo soluzioni innovative e personalizzate, grazie alla sua rete distributiva senza uguali; ed essere leader del mercato assicurativo europeo per i privati, i professionisti e le pmi, creando allo stesso tempo una piattaforma di asset management globale e focalizzata, e perseguendo opportunità nei mercati ad alto potenziale.

Oggi Generali è leader del mercato assicurativo in Europa con 63 miliardi di euro di premi e può contare su una rete distributiva forte ed efficace, composta da oltre 150.000 agenti e venditori nei suoi mercati principali. Dopo aver completato con successo il turnaround finanziario (2012-2015) e quello operativo (2016-2018), oggi Generali vanta le migliori performance tecniche e operative, con un Combined Ratio del 92,8% nel Danni e un New Business Margin nel Vita pari al 39,2% nel 2017. Generali inoltre ha lanciato con successo nel 2017 una strategia focalizzata per l'asset management, con 487 miliardi di euro di asset in gestione. Generali è in linea per raggiungere tutti i target finanziari e industriali del 2018.