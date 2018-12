Generali, accordo tra i soci per il terzo mandato a Galateri. Rumors

I giochi sarebbero quasi fatti. I grandi soci di Generali sarebbero pronti a mettere mano allo statuto per modificare la norma che fissa in 70 anni il limite di età massima del presidente. Eliminando così quel vincolo che oggi escluderebbe l’attuale numero uno, Gabriele Galateri di Genola, dalla corsa per la riconferma. Una limitazione che avrebbe incontrato il favore anche dei grandi investitori istituzionali poiché è particolarmente apprezzato sulle piazze anglosassoni.

L’aggiustamento verrebbe fatto direttamente all’assemblea di approvazione del bilancio la prossima primavera, ovviamente in sede straordinaria. Sfruttando peraltro una sorta di assist fornito dal regolamento Ivass numero 38, datato 3 luglio 2018. Il regolamento, ricorda il Sole 24 Ore, impone infatti al Leone di intervenire sul proprio statuto entro il giugno 2019 per definire la previsione del ruolo non esecutivo del presidente.