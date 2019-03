Generali e Alleanza, inaugurato il Centro “Ora di Futuro” a Sesto

Ora di Futuro è il progetto promosso da Generali Italia, Alleanza Assicurazioni e fondazione The Human Safety Net che insieme alla Onlus Mission Bambini offrirà assistenza a 52 famiglie in difficoltà e a 80 bambini da 0 a 6 anni.

“Ora di Futuro” è un progetto ampio che prevede da un lato un percorso didattico per insegnare con il gioco ai bambini delle scuole primarie a compiere scelte responsabili su ambiente, salute, benessere e risparmio, un'iniziativa che solo in Lombardia ha già raccolto l'adesione di 204 classi; e dall’altro sostiene iniziative per le famiglie in difficoltà con bambini da 0 a 6 anni incentrate sull’educazione alla genitorialità.

Quella da 0 a 6 anni è una fase molto delicata della vita: a questa età, si pongono, infatti, le basi per lo sviluppo e il benessere nel futuro della persona. Da 0 a 3 anni si forma l’80% del cervello e le connessioni neuronali possono aumentare a una velocità non più raggiungibile nel corso della vita.

Il Centro inaugurato oggi a Sesto, un’accogliente casa di ringhiera con giardino interno e pareti pitturate di fresco, sarà gestito dai volontari di Mission Bambini che organizzeranno laboratori educativi e iniziative mirate per i bimbi, ma anche momenti di formazione per i genitori.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di Davide Passero, Amministratore Delegato di Alleanza Assicurazioni, Lucia Sciacca, Direttore Comunicazione e Sostenibilità di Generali Italia, Sara Modena, Direttore Generale Mission Bambini Onlus, e Roberta Pizzocchera, Assessore alle Politiche Sociali ed educative di Sesto San Giovanni.

Davide Passero, Amministratore Delegato di Alleanza Assicurazioni, ha dichiarato ad Affaritaliani.it: “Noi siamo assicuratori e quindi per definizione ci occupiamo di futuro, e occupandoci di futuro non possiamo dimenticarci dei bambini che sono gli adulti di domani. Da sempre infatti siamo vicini al mondo dei bimbi e alle famiglie con bambini; guardando a questo mondo abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto nel sociale e sul territorio: interverremo in migliaia di scuole italiane sull’educazione a supporto di un adulto consapevole sui bambini da 0 a 6 anni; accanto a questo abbiamo deciso di supportare l’apertura di questi centri Ora di Futuro, di cui oggi a Sesto San Giovanni inauguriamo il secondo. È una grande festa perché è un centro in una location meravigliosa e insospettata rispetto al contorno di palazzi moderni. Siamo qui con Mission Bambini, la fondazione che si occupa di bambini con fragilità da zero a sei anni, per inaugurare la seconda tappa di un percorso che ci porterà ad aprire 11 centri in Italia nel corso dei prossimi mesi”.

VIDEO - Passero (Alleanza): "Siamo assicuratori, ci occupiamo di futuro"

Lucia Sciacca, Direttore Comunicazione e Sostenibilità di Generali Italia, ha raccontato ad Affaritaliani.it: “I dipendenti di Generali sono attori principali di questo progetto; lo sono nella fase iniziale con la scelta delle Ong, sono infatti loro che le segnalano e che poi in una fase successiva le scelgono. I dipendenti contribuiscono anche rinunciando ad esempio a viaggiare in prima classe quando devono viaggiare e destinando così la differenza tra prima e seconda classe al finanziamento di progetti come questo. I dipendenti di Generali vengono poi coinvolti anche in altri modi: parte quest’anno un programma di volontariato aziendale, 10.000 ore che i dipendenti di Generali in Italia dedicheranno ad attività legate ai progetti per i bambini 0-6 anni”.