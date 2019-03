Generali aumenta profitti e cedola. L'attenzione ora sul rinnovo del board

Utili leggermente sotto il consenso degli analisti ma in forte crescita a 2,309 miliardi (+9,4%) rispetto all'anno scorso miliardi grazie a un miglioramento della gestione che ha consentito alla compagnia guidata da Philippe Donnet di generare un risultato operativo di gruppo che cresce del 3% a 4,857 miliardi (4,818 i miliardi attesi dal mercato ). Con questi numeri Assicurazioni Generali chiude il bilancio 2018, un bilancio che permette alla compagnia di battere tutti i target del precedente piano industriale (2015-2018) e di mettere in pagamento un dividendo in crescita del 5,9% sul 2017, pari a 0,9 euro per azione (0,85 euro lo scorso anno).

Generali



Nella nota diffusa al mercato, Generali sottolinea che il miglioramento del risultato operativo netto è stato realizzato "grazie al contributo di tutti i segmenti di attività", nonchè grazie "al contributo derivante dalle attività in dismissione o cedute" (la compagnia ha portato a termine una vasta azione di razionalizzazione della propria presenza geografica, concentrandosi nei mercati più profittevoli).

Guardando gli altri numeri, la società ha registrato una crescita del New Business Margin Vita a 4,35% mentre il Combined Ratio è arrivato al 93% (+0,1 punti percentuali), "il migliore tra i competitors - sottolinea la compagnia - nonostante l'impatto delle catastrofi naturali e dei grandi sinistri man-made". Mentre il Regulatory Solvency Ratio si attesta al 216% (da 207% di fine 2017).





La raccolta vita si è attestata a 11,4 miliardi (+5,2%) mentre il danni vede premi in crescita del 3,3% a 20,6 miliardi. Sopra le attese poi i premi complessivi del gruppo: a 66,69 miliardi (+4,9%). Bene anche il business su cui Generali punta molto nel nuovo piano: nel 2018 l'utile dell'asset management è cresciuto del 24% a 235 milioni. Licenziati i conti, il consiglio di amministrazione, infine, ha deliberato di sottoporre all'assemblea un piano di azionariato per i dipendenti del gruppo che potranno acquistare a condizioni agevolate azioni ordinarie della società dopo un programma di buy-back.

"Generali chiude il piano 2015-2018 superando tutti i target e completando con successo la trasformazione industriale del gruppo. Cio' è avvenuto malgrado un contesto generale difficile, a conferma della nostra capacità di esecuzione e di creare valore sostenibile per tutti gli stakeholder", ha sottolineato il Ceo Donnet.

L'attenzione ora si sposta sull'assemblea del 7 maggio, quando i soci, oltre ad approvare il bilancio, dovranno rinnovare il board e modificare lo statuto sociale sui limiti d'età per l'assunzione delle cariche di consigliere, di presidente e di amministratore delegato. Come già raccomandato il mese scorso dallo stesso board di Generali il prossimo Cda manterrà l'attuale numero di 13 consiglieri (due dei quali destinati alle minoranze).

A stendere la lista dei soci italiani sarà il comitato nomine di Mediobanca, in una data che non è stata ancora fissata, con la conferma non solo di Donnet come group Ceo ma anche di Gabriele Galateri alla presidenza malgrado il nome di quest'ultimo sia stato inserito tra i candidati di Vivendi per il Cda di Tim all'assemblea del gruppo di tlc del 29 marzo.