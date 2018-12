Generali cambia lo statuto sull'età. Anche Galateri verso la riconferma

Generali si prepara a cambiare lo statuto per eliminare il limite dei 70 anni per il presidente della compagnia. Oggi si riunira' il consiglio di amministrazione dell'assicurazione di Trieste e secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza i consiglieri sono pronti a dare il loro via libera alla modifica dell'articolo 29.1 che potra' aprire la strada alla riconferma alla presidenza di Generali Assicurazioni di Gabriele Galateri di Genola (che nel frattempo e' stato contattato da Vivendi per il vertice di Tim ), prossimo ai 72 anni. Un nuovo mandato che andrà ad affiancarsi, secondo i rumors, a quello di Philippe Donnet in primavera.

All'assemblea straordinaria che dovra' cambiare lo statuto e nominare il nuovo consiglio di amministrazione mancano ancora piu' di tre mesi, considerando che l'attuale Cda arrivera' a scadenza con l'approvazione del bilancio 2018. C'e insomma ancora tempo e lo scenario appare fluido, con i principali soci che continuano ad aumentare la presa.

Nei giorni scorsi sia Francesco Gaetano Caltagirone sia Leonardo Del Vecchio hanno arrotondando ulteriormente la propria quota, arrivando rispettivamente al 4,715% del capitale e al 3,737%. Entrambi appaiono favorevoli all'innalzamento del limite d'eta' per la presidenza, mentre contrario sarebbe Lorenzo Pellicioli.