Generali: Catalano e Cangeri premiati agli Inhousecommunity Awards 2019

Giuseppe Catalano e Antonio Cangeri, rispettivamente Head of Corporate Affairs & Company Secretary e Group General Counsel di Generali, hanno ricevuto due importanti riconoscimenti agli Inhousecommunity Awards 2019 di Milano.

La manifestazione degli Inhousecommunity Awards premia i migliori professionisti nell’ambito delle direzioni affari legali, fiscali, risorse umane e finanza.

In particolare, Giuseppe Catalano ha ricevuto il “Best Practice Company Secretary Award” in quanto “promotore quest’anno di importanti modifiche statutarie che hanno impattato sulla governance di Generali, ottenendo piena approvazione degli azionisti”.

Antonio Cangeri è stato riconosciuto “In House Counsel dell’Anno nelle Assicurazioni” grazie “all’attitudine giuridica orientata al problem solving e all’efficace supporto alla crescita del business: tra cui, di recente, l’emissione del green bond di Generali, primo strumento di debito “verde” nel settore assicurativo europeo.