Generali compra 2 compagnie in Polonia. Calta e Del Vecchio salgono ancora

Ok dell'Ivass al modello interno per Solvency II delle Assicurazioni Generali

Dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni regolatorie e dell'Antitrust richieste, inclusa l'approvazione della Polish Financial Supervision Authority, Generali ha siglato l'accordo definitivo per l'acquisizione del pieno controllo della compagnia polacca di assicurazione operante nel settore Vita Concordia Capital SA e della compagnia assicurativa operante nel ramo Non Vita Concordia Polska TUW dalla proprieta' tedesca Concordia Versicherung e Vereinigte Hagelversicherung.

L'acquisizione delle compagnie polacche Concordia, riferisce una nota del Leone di Trieste, rafforzera' significativamente la presenza di Generali in Polonia. Gli accordi con i principali azionisti tedeschi di Concordia - Concordia Versicherung e Vereinigte Hagelversicherung - sono stati firmati nel maggio 2018. Dopo aver ricevuto le necessarie autorizzazioni, l'accordo definitivo e' stato siglato il 29 novembre 2018 e sara' seguito dal processo di integrazione delle società Concordia nella struttura di Generali in Polonia.

Basata a Poznan, Concordia Poland conta 14 branch, piu' di 40 agenzie e collabora con oltre 2.000 broker. Concordia offre servizi assicurativi in Polonia da oltre 20 anni. E' uno degli operatori leader per i prodotti assicurativi nel settore agricolo, con oltre 330 mila clienti. Nel 2017 ha registrato una raccolta premi pari a 120 milioni di euro.

Intanto, continuano nell'azionariato i movimenti dei due grandi soci italiani Leonardo Del Vecchio e Francesco Gaetano Caltagirone. In base agli internal dealing pubblicati questa mattina, la Delfin Sarl di Leonardo Del Vecchio in due operazioni distinte, il 27 e il 28 novembre, ha realizzato acquisti su totali 575mila azioni per complessivi 8,4 milioni di euro (i prezzi medi d'acquisto sono stati 14,6943 euro per il primo pacchetto da 350mila azioni e 14,7318 euro per il secondo da 225mila azioni).

La Fincal ha invece acquistato due pacchetti per totali da 500mila azioni (il primo a un prezzo medio di 14,6488 euro, il secondo di 14,7355 euro) per un impegno complessivo di 7,3 milioni di euro. La Fincal ha inoltre ceduto strumenti finanziari legati alle azioni in tre operazioni: la prima per un volume di 500mila pezzi a 0,2125 euro di valore unitario, la seconda per 300mila pezzi a 0,595 euro ciascuno, la terza per 300mila pezzi a 0,38 euro ciascuno. In base a quanto riportato dal sito internet di Assicurazioni Generali, aggiornato al 27 novembre, il gruppo Caltagirone e' titolare del 4,57% del capitale mentre Delfin e' al 3,55%.