Generali compra CM Investment Solutions da Bofa Merril Lynch

Generali continua a lavorare all'esecuzione della strategia sull'asset management, che punta a un'espansione verso strategie alternative e alla crescita al di fuori dell'Europa: il gruppo ha acquisito CM Investment Solutions Limited (Cmisl) da Bank of America Merrill Lynch. La societa' e' attiva nello sviluppo di strategie Ucitis (Undertakings for the Collective Investment of Transferable Securities) alternative, con una clientela internazionale e in forte crescita; gli asset investiti in queste strategie sono passati da meno di 100 miliardi nel 2008 a oltre 582 miliardi allo scorso agosto.

"Questa acquisizione segna un'accelerazione", spiega una nota, che ricorda come Generali miri a costruire una delle cinque piattaforme multi-boutique piu' grandi al mondo in termini di utili complessivi nei prossimi 5 anni. "L'acquisizione di CM Investment Solutions Limited rappresenta un importante passo avanti nella definizione della nostra strategia multiboutique: la loro indiscussa expertise nello sviluppo di fondi liquidi UCITS e di altre strategie su misura ci permettera' di offrire ai nostri clienti una gamma di prodotti alternativi di altissima qualita'", ha detto Carlo Trabattoni, ceo di Generali Investments Partners.

"Questa acquisizione integra perfettamente l'impostazione globale della nostra strategia di asset management e la nostra offerta, in un segmento - quello degli investimenti alternativi in cui crediamo fortemente e che sta crescendo di importanza nei portafogli dei nostri clienti", ha aggiunto Tim Ryan, ceo di Generali Asset Management.