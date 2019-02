Generali fa rotta sull'India. Rumors

Generali si appresta a mettere a frutto i suoi investimenti in India. Dopo aver aumentato, a giugno, la presa sul Paese, salendo dal 25,5 al 49% nella partnership bancassicurativa con Future Group, con un investimento di 120 milioni, il Leone ha messo a punto un piano di sviluppo dettagliato. Il progetto ha previsto l’apertura di 14 nuovi uffici a fine 2018, in otto stati del Paese, e il rilancio di altri tre.

In India, scrive MF-Milano Finanza, le potenzialità sembrano evidenti. Il partner scelto dalle Generali , Future Group, è il primo operatore retail del Paese con 45 milioni di clienti e oltre 2 mila negozi, dove la compagnia può distribuire le sue polizze. In particolare Generali opera nel mercato indiano attraverso due joint venture, Future Generali India Life Insurance Company Limited e Future Generali India Insurance Company Limited (ramo non vita).