Generali Francia, Donnet chiama l'ex Axa Granier al posto di Lombard

Alla guida di Generali Francia arriva Jean-Laurent Grenier, 51 anni, gia' tra i manager di spicco di Axa. Sostituisce Eric Lombard, che era dal 2013 alla guida di una delle principali unita' del Leone alato. Granier, ha spiegato il group ceo Philippe Donnet, "possiede una vasta esperienza nel settore assicurativo a livello globale e una profonda conoscenza del mercato francese, che per noi rappresenta un mercato chiave. Sono convinto che Jean-Laurent sia la scelta giusta per guidare l'accelerazione del turnaround industriale del nostro business".



L'annuncio arriva dopo settimane di rumor sul possibile riassetto al vertice della controllata francese e voci di frizioni con tra Lombard e Donnet, riferite in giornata anche dalla stampa francese. Si tratta del secondo top manager a lasciare la compagnia triestina da inizio anno, dopo l'uscita a gennaio del direttore generale e cfo Alberto Minali. Con Granier, poi, prosegue quella che qualcuno ha visto come una 'colonizzazione' di Generali da parte di uomini Axa, dopo lo stesso group ceo Donnet - che era stato chiamato nella compagnia nel 2013 dall'ex ceo Mario Greco per guidare Generali Italia al posto di Raffaele Agrusti -, il responsabile degli investimenti Tim Ryan e l'ex numero uno di Axa Italia Frederic de Courtois, ora alla guida della Global Business Lines & International di Generali.



Le attivita' in Francia delle Generali sono da tempo sotto osservazione, a causa di un rilancio della redditivita' che e' parso non arrivare con la rapidita' attesa. Nei mesi scorsi erano poi circolate voci su sondaggi per una cessione dell'unita', anche se la compagnia ha poi ribadito di ritenere la propria presenza in Francia strategica. Anche l'espressione scelta da Donnet per salutare l'arrivo di Granier parlando della Francia come di un "mercato chiave" conferma questa impostazione. L'ipotesi di una vendita di Generali Francia, comunque, aveva ridato slancio agli scenari ricorrenti che vorrebbero il Leone possibile preda di Axa. Il mercato francese sarebbe l'area di maggior sovrapposizione, e' il ragionamento, e se Generali vendesse non ci sarebbe piu' ostacolo alcuno alla supposta fusione. Granier ha lavorato per 26 anni in Axa, lasciando il gruppo assicurativo francese circa un anno fa con il passaggio di testimone al comando tra Henri de Castries e Thomas Buberl.



E' stato ceo di Axa global P&C, l'unita' per le attivita' Danni del gruppo, oltre che alla guida della regione Mediterranea e dell'America Latina, supervisore delle attivita' a livello globale di Axa corporate solution, membro dell'esecutivo e presidente di Axa Assicurazioni. Si insediera' alla guida di Generali Francia dal primo giugno. Lombard, e' stato invece spiegato, continuera' ad assistere il group ceo su temi strategici relativi agli affari istituzionali, mantenendo il ruolo di presidente di Europ Assistance e di membro del cda di Dvag fino alla fine dell'anno, quando lascera' il gruppo.