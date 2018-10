Generali inaugura a Mosca l’ufficio di rappresentanza

È stato inaugurato oggi l’ufficio di rappresentanza di Generali a Mosca

Sono intervenuti all'evento il Regional Officer dell’area Austria, CEE & Russia e CEO di Generali CEE Holding, Luciano Cirinà, e il presidente e CEO di Generali Russia & CIS, Giorgio Callegari. In occasione della cerimonia di apertura, Generali è stato main partner di un concerto svoltosi nella Sala Grande del Conservatorio di Mosca il 30 ottobre 2018.

Il Group CEO di Generali, Philippe Donnet, ha affermato: “Con l’inaugurazione del nostro nuovo ufficio a Mosca celebriamo un passo fondamentale nella nostra espansione in Russia. Generali guarda con grande interesse e impegno l'evoluzione e la crescita di un mercato caratterizzato da una domanda sempre più sofisticata e che richiede nuovi prodotti e soluzioni assicurative.

Apprezziamo gli sforzi compiuti dal governo e dalle autorità russe per garantire disposizioni normative chiare ed efficaci per il settore assicurativo e siamo fiduciosi per i futuri successi di Generali in Russia”

L’Austria, CEE & Russia Regional Officer e CEO di Generali CEE Holding, Luciano Cirinà, ha aggiunto: “La nostra collaborazione con Ingosstrakh risale a più di 30 anni fa. Da allora abbiamo supportato i nostri clienti nell'ex URSS e poi in Russia, soddisfacendo le loro esigenze nel campo dell'assicurazione corporate e dell’ employee benefit. Siamo fermamente convinti che continueremo a costruire una relazione forte e reciprocamente proficua e intensificheremo la nostra cooperazione industriale in Russia. L’area Austria, CEE & Russia è nel dna di Generali. In Austria e in CEE contiamo più di 12 milioni di clienti, siamo i leader nella regione in termini di redditività e siamo orgogliosi di contribuire con il 9% al totale dei premi del Gruppo e con oltre il 15% al risultato operativo”.

Generali in Russia negli ultimi anni: