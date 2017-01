Generali, Intesa studia Opas da 15 mld. Il mercato ora guarda ad Axa. Rumors

La battaglia per le Generali è partita e, mentre Banca Intesa, com’era già nell’aria ieri pomeriggio, ha scoperto le carte, anche su pressing della Consob, ora sul mercato si attendono le contromosse dei francesi di Axa. Colosso assicurativo francese che, secondo alcuni rumors, aveva già pronto il piano per mettere le mani su Trieste anche con la complicità di Mediobanca, primo socio del Leone con oltre il 13% e nel cui patto di sindacato è presente il finanziere transalpino Vincent Bollorè. Personaggio di punta del rapace capitalismo finanziario d’Oltralpe che mirerebbe a prendere parte all'avventura italiana di Axa se per caso Parigi, in una battaglia a colpi di Opa a questo punto miliardaria, dovesse trionfare.

La posta in gioco è alta e la Borsa, dove i titoli coinvolti (eccetto Intesa per cui si temono contraccolpi sul capitale) corrono, prende posizione. L’eventuale unione tra Generali e Intesa Sanpaolo potrebbe creare infatti un colosso del risparmio gestito, con masse per oltre 844 miliardi di euro, che si posizionerebbe al primo posto nella classifica dell'industria italiana dell'asset management con una quota di mercato vicina al 45%. Mentre a livello europeo tale polo entrerebbe nella classifica dei primi 15 gruppi del risparmio gestito. Si collocherebbe infatti al quattordicesimo posto avvicinandosi al colosso creato un mese fa da Amundi con l'acquisto di Pioneer da Unicredit, operazione grazie alla quale il gruppo francese è salito nella top ten degli operatori europei del settore, passando dalla dodicesima all'ottava posizione grazie a masse lievitate a oltre 1.270 miliardi di euro.

Di fatto, la compagnia assicurativa triestina porterebbe in dote a Intesa 471 miliardi, pari a una quota di mercato nell'industria italiana del risparmio gestito del 25%, mentre la banca attualmente ha asset under management per 373 miliardi (di cui 285 miliardi di Eurizon Capital e 88 miliardi di Banca Fideuram), pari a una quota del 19,8%. Piu' nel dettaglio, in base agli ultimi dati di Assogestioni aggiornati al dicembre 2016, Generali gestisce in fondi aperti quasi 70 miliardi, cui si aggiungono 3,7 miliardi di gestioni di portafogli retail e soprattutto 398 miliardi delle gestioni assicurative, il core business della compagnia del Leone.

Oltre a preservare l’italianità della direzione dell’enorme mole di risparmio, Intesa, come spiegato ieri da Affaritaliani.it, aprirebbe la seconda fase della sua vita ovvero il salto dimensionale (con 60 miliardi di euro circa di market cap post-deal con Generali) per mettersi al riparo da future acquisizioni da parte dei big del credito europei e mondiali. L’operazione, per la preparazione della quale Intesa si sarebbe fatta affiancare dall’Ubs di Andrea Orcel (e sarebbe in arrivo anche Goldman Sachs), lo stesso banchiere-advisor che 10 anni fa quand’era in forza a Merril Lynch curò con Banca Leonardo la fusione fra Banca Intesa e il SapaoloImi di Torino, potrebbe prendere la forma, secondo le indiscrezioni, di un’Opas ovvero di un’offerta pubblica di acquisto e di scambio.

Un'operazione mista, cioè, fra contanti (3 miliardi da attingere dal free capital) e azioni (12 miliardi) per diluire il meno possibili le fondazioni azioniste di Intesa. Compagnia Sanpaolo e Cariplo, in primis. Prodromico all’Opas sarebbe un aumento di capitale monstre, come quello di UniCredit che sta per sbarcare sul mercato, da 12 miliardi da girare interamente poi ai soci di Generali, compagnia che a questo punto, nonostante il 3% di Intesa messo in pancia per stoppare le ambizioni dell’istituto guidato da Carlo Messina, subirebbe così un’operazione sull’intero capitale.

Se, sempre secondo i rumors, il colosso delle polizze tedesco Allianz potrebbe sedersi al tavolo dell’operazione Intesa-Generali in una seconda fase andando ad acquistare post-spezzatino del Leone quello che Carlo Messina metterebbe sul mercato per rientrare della mega-operazione e rispettare le future indicazioni dell’Antitrust, il grande sconfitto dal blitz di Ca’ de Sass sarebbe Axa.

In molti scommettono però che la seconda compagnia europea, con oltre 50 miliardi di capitalizzazione e che guadagna in avvio di campanella quasi il 2% sul listino di Parigi, non starà certo a guardare.