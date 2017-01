Generali Italia, accordo con il ministero del Lavoro per Garanzia Giovani

Generali Italia si schiera al fianco del Ministero del Lavoro per favorire l'occupazione giovanile. Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, e il country manager di Generali, Marco Sesana, hanno firmato il protocollo d'intesa per favorire l'inserimento dei ragazzi all'interno delle realta' aziendali di Generali Italia. Con questo accordo - informa una nota congiunta - Generali Italia si impegna ad aumentare i tirocini formativi e il livello di occupazione dei giovani che hanno finito gli studi e non fanno ancora parte del mondo del lavoro (Neet - Not in Education, Employment or Training), offrendo loro nuove opportunita' lavorative. L'obiettivo di Generali Italia e' duplice: da un lato incentivare le azioni per garantire l'inserimento lavorativo di giovani con competenze specifiche, quali attitudine alla promozione commerciale, competenze tecnico-amministrative, profili digital e analisi di Big Data; dall'altro lato favorire la crescita della cultura imprenditoriale nei giovani, creando opportunita' di sviluppo di competenze commerciali e manageriali. Nell'ottica di un'ottimale valorizzazione del capitale umano, Generali Italia potra' inoltre attingere al data base del programma 'Garanzia Giovani' per la selezione di giovani talenti.

'Sono davvero soddisfatto - ha dichiarato il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti - per l'avvio della collaborazione con Generali Italia, che ci permette di ampliare e qualificare le opportunita' offerte dal programma Garanzia Giovani. Il fatto che importanti soggetti economici scelgano di utilizzare il programma per favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro ne conferma l'utilita' ed il valore positivo. Sono fiducioso che anche questa iniziativa, come altre che abbiamo avviato, potra' dare risultati positivi'. 'Con questa collaborazione', ha sottolineato Marco Sesana, country manager e amministratore delegato di Generali Italia 'vogliamo avere un ruolo attivo nel sistema socio-economico del Paese promuovendo l'inclusione sociale, l'inserimento lavorativo e il recupero formativo del giovani'.