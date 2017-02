Generali Italia, Alleanza e Genertel 9 premi al Cerchio d’Oro di AIFIn

Ok dell'Ivass al modello interno per Solvency II delle Assicurazioni Generali

Generali Country Italia fa incetta di riconoscimenti alla tredicesima edizione del “Cerchio d’oro dell’innovazione finanziaria”, il premio dall’Associazione Italiana Financial Innovation, AIFIn, dedicato all’innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario.

Alla cerimonia di premiazione, che si è tenuta il 21 febbraio all’Hotel Gran Visconti Palace di Milano, Generali Italia, Alleanza Assicurazioni e Genertel sono salite a turno sul palco per ricevere i nove riconoscimenti assegnati loro nelle diverse categorie.

In particolare, anche nel 2017 Generali Italia si è confermata la “Compagnia di assicurazione innovativa dell’anno”, aggiudicandosi il premio speciale dell’AIFIn. Ma non solo. Generali Italia ha conquistato il primo premio nella categoria “Comunicazione”, grazie a “#ViviamoPositivo”, il Tour con gli Ape Calessino alla scoperta dei borghi italiani più suggestivi e delle cucine regionali. Con l’obiettivo di promuovere e far conoscere le eccellenze locali del nostro territorio, nel 2016 sono stati realizzati eventi aperti alla città in 50 piazze italiane e una trasmissione tv con Gambero Rosso: protagonisti i 9 equipaggi del tour, composti da 32 influencer di lifestyle, food e viaggi, che hanno girato l’Italia da Nord a Sud, alla scoperta delle bellezze del Paese.

Un altro “Cerchio d’oro”, nella categoria “Prodotti e servizi assicurativi danni”, è stato vinto per “Generali qui per voi-Gestione eventi naturali”, il nuovo modello di servizio che si attiva in caso di calamità naturali, per essere immediatamente vicino ai clienti nell’individuare soluzioni concrete, a beneficio della ripresa economica di tutto il territorio. Grazie al team Eventi Naturali e ad un network capillare di sentinelle che monitora il territorio, l’intervento viene attivato in 48 ore al verificarsi di un grave evento naturale. La Compagnia ha poi ottenuto tre menzioni speciali: nella categoria “HR” per il progetto “Generali Tam Tam Talks”, ideato dai dipendenti per favorire la circolazione di idee ed affrontare le sfide del futuro; nella categoria “Servizi di assistenza” per il progetto “Generali chiavi in mano”, e nella categoria “Prodotti e servizi assicurativi danni” per “Generali sei a casa-In Touch”.