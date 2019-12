Generali Italia, Candidate Journey Contest: annunciati i vincitori

Generali Italia, si è concluso oggi presso la Torre Hadid di Generali a Milano, il “Candidate Journey Contest” . Vince il team “Sughi Pronti”, che si aggiudica un viaggio studio nella Silicon Valley di San Francisco

Dalla Gamification, che permette ai candidati di trovare posizioni coerenti alle loro competenze e interessi, alla e-room che permette al candidato di mostrare le proprie attitudini relazionali. Questi sono alcuni dei migliori prototipi selezionati nel Digital Contest, che ha preso il via il 22 settembre 2019. Candidate Journey Contest nasce con l’idea di dar vita al “viaggio del candidato” in un ambiente digitale innovativo dove azienda e candidati stabiliscano una relazione vincente per entrambi. Oltre 300 partecipanti provenienti da atenei di tutta Italia - tra appassionati di tecnologia, con skills di design, grafica, marketing, comunicazione, social media, risorse umane, project management o business analysis - si sono affrontati in una sfida online di 12 settimane. Ogni team ha potuto realizzare un prototipo grazie alla metodologia di Design Thinking, a oltre 30 moduli formativi sui maggiori trend dell’era digitale - realizzati da Generali Academy che ha recentemente ottenuto la certificazione Asfor - e al costante supporto di 20 esperti di business transformation, digital innovation e big data.

Candidate Journey Contest: Gianluca Perin, Chief HR & Organization Officer di Generali Italia

“Questo contest si inserisce in una strategia più ampia che è quella di “Partner di vita”: noi vogliamo essere partner di vita dei clienti e delle persone che aspirano a entrare in Generali”, ha detto ad Affaritaliani.it Gianluca Perin, Chief HR & Organization Officer di Generali Italia. “Attraverso un approccio innovativo (che caratterizza ormai ogni nostro processo) abbiamo voluto aprirci alle idee delle giovani generazioni per farci dire da loro che cosa vorrebbero trovare nell’azienda che cerca le loro competenza. Si tratta di un’iniziativa che personalmente mi ha entusiasmato e, a prescindere dal team vincitore che oggi premieremo, sono certo che il risultato sarà “wow”. Quello a cui puntiamo è distinguerci sul mercato rispetto ai nostri competitor nella ricerca dei talenti. Il mondo sta cambiando molto velocemente e le Generali devono essere in grado – come stanno facendo- di aprirsi a questa realtà.

Gianluca Perin, Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Generali Italia ha in oltre commentato: “In Generali Italia stiamo ridisegnando il processo di selezione con un approccio innovativo che parte dall’ascolto e risponde alle emergenti esigenze del candidato. In un contesto di mercato sfidante, per riuscire ad attrarre i candidati con le competenze più richieste è infatti importante avvicinarsi a loro, nativi digitali sempre connessi, con modalità in linea con le loro preferenze. Vogliamo essere partner di vita dei giovani e rendere il processo di Recruiting più ingaggiante. Per questo abbiamo chiesto proprio a loro di aiutarci a ridisegnare l’esperienza dei candidati nell’ottica di renderla più veloce, snella e stimolante”.

Candidate Journey Contest: Marina Collautti, Head of Employer Branding, Recruting & Mobility di Generali Italia

Marina Collautti, Head of Employer Branding, Recruting & Mobility di Generali Italia ha dichiarato ad Affaritaliani.it : “Noi abbiamo lanciato questo contest perché volevamo trovare un modo più ingaggiante per intrattenere i candidati durante i momenti di interazione con noi perché sappiamo che è molto importante, nei processi di Talent Attraction, rendere l’experience dei candidati positiva, ingaggiante, interessante e innovativi. Abbiamo chiesto ai candidati stessi quale fosse il modo migliore per essere innovativo, l’abbiamo chiesto ai giovani pieni di creatività, innovazione e approccio digitale”.

Candidate Journey Contest: Barbara Lucini, Responsabile People & Engagement Generali Italia

Barbara Lucini, Responsabile People & Engagement Generali Italia ad Affaritaliani.it : “Il progetto si articola sull’arco di diverse settimane: da settembre ad oggi i team si sono cimentati in diverse fasi, volte a comprendere la sfida che erano chiamati a fare cioè ridisegnare l’experience del candidato che si approccia al mondo Generali e successivamente a produrre dei manufatti, dei prototipi che ci consentissero di capire meglio come intendono proporci di rielaborare diversi touch-point dell’experience del nostro candidato. Tutto questo per poter offrire un’esperienza di valore per quelli che poi entreranno a far parte del mondo Generali ma anche per coloro che hanno avuto modo di conoscere Generali. Il team vincitori ha vinto un viaggio studio in Silicon Valley, un’esperienza all’estero di alcuni giorni in cui li porteremo a conoscere alcune delle realtà più innovative nella baia di San Francisco”.

Ad aggiudicarsi la sfida è stato il team “Sughi Pronti” composto da Andrea Lela, Chiara Girardini e Andrea Ardovini: in palio un viaggio studio presso la Silicon Valley di San Francisco.

I Sughi Pronti, Vincitori del Candidate Journey Contest: “Noi siamo i Sughi Pronti. Io sono Chiara, lui è Andrea Lela e il terzo sugo pronto è a Dublino, è Andre Ardovini. Ci siamo impegnati davvero tanto per questo progetto, abbiamo portato due soluzioni: Generali Career Space e Generali Italian Farm. Sono due piattaforme che aiuteranno i candidati e li seguiranno in ogni loro step per dare valore a loro ed al loro tempo. Ci siamo concentrati sull’esperienza, sotto certi punti di vista è un’esperienza terribile perché si aspetta il feedback e non si sa dove si sta andando, è un momento di grande stress. Abbiamo cercato quindi di renderla il meno stressante possibile e anche di aggiungere del valore. Aiutiamo a crescere e magari anche spingere a candidarsi da altre parti però ti teniamo insieme a noi, non sei solo. Questo è l’importante”.

Il progetto vincitore prevede lo “sviluppo di un sistema di filtri e ricerca intelligente per profilare i candidati e suggerire loro posizioni coerenti alle loro competenze, interessi, dati e personalità (individuata attraverso dei test). Il processo di application è veloce e personalizzato a seconda della posizione ideale e prevede anche un percorso di gamification. I candidati non selezionati potranno accedere in Generali Talent Farm dove avranno accesso a percorsi formativi certificati, potranno iscriversi ad hackathon, contest digitali, partecipare a sondaggi e vedere in anteprima le nuove job position impostando notifiche personalizzate”.

L’iniziativa rientra nel più ampio processo di accelerazione della Compagnia basato su semplificazione e innovazione verso un modello organizzativo agile, moderno e innovativo, per questo Generali Italia ha voluto ridisegnare anche il candidate journey, per renderlo più efficace e in linea con la realtà che è oggi.

A comporre la Giuria Francesco Bardelli Chief Business Transformation Officer di Generali Italia e AD di Generali Jeniot, David Cis Chief Operating Officer, Gianluca Perin Chief HR & Organization Officer, Stefano Gentili Chief Marketing & Distribution Officer, Lucia Sciacca Direttore Comunicazione e Social Responsibility Generali Country Italia e Global Business Lines, Federica Aletto Head of Strategic Marketing di Generali Italia, Barbara Lucini HR Executive Manager, Alberto Corti Customer Experience and Digital Channels Director Generali Country Italia, Arianna Nardi Responsabile marketing di Generali Italia, Luca Solari – Università Bicocca di Milano, Rosario Sica – Open Knowledge, Claudia Tattanelli – Universum, Riccardo Donadon – H-Farm, Mario Mezzanzanica – Università Bicocca di Milano, Alessandro Buttà – Università Federico II di Napoli, Daniele Durante – Università Bocconi di Milano, Barbara Imperatori – Università Cattolica di Milano, Anna Meroni – Politecnico di Milano.