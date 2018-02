Generali Italia e Genertel tra le migliori assicurazioni per l'offerta Rc auto

Genertel giudicata la migliore “Rc Auto Online”, Generali Italia premiata per l’innovazione e rapporto qualità prezzo. Le due Compagnie sono state riconosciute tra le migliori per la soddisfazione del cliente dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza.

Generali Italia e Genertel premiate tra le migliori assicurazioni per offerta Rc auto

Generali Italia e Genertel sono state riconosciute dall'Istituto Tedesco di Qualità e Finanza per l’offerta Rc auto. Le due compagnie assicurative sono state giudicate tra le migliori del mercato, come attestano i numerosi sigilli attribuiti loro dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza che ha indagato la soddisfazione dei clienti e confrontato le diverse tariffe presenti sul mercato italiano.

Generali Italia: riconoscimenti per innovazione e qualità di servizio

I giudizi della clientela, raccolti dall’Istituto Tedesco grazie ad un’indagine sulla customer satisfaction, testimoniano l’apprezzamento verso Generali Italia per i diversi elementi di innovazione e qualità di servizio che caratterizzano l’offerta Rc auto della compagnia. Generali Italia si è infatti aggiudicata i sigilli: ‘Ottima Online&App’, ‘Top Offerta Telematica’, ‘Top Innovazione’, ‘Top Rapporto Qualità – Prezzo’. Inoltre, nel confronto tra le tariffe, è risultata tra le compagnie più convenienti per le polizze con e senza black box, aggiudicandosi anche il sigillo ‘Top Tariffe’.

Genertel ottiene sigillo di 'Migliore RC Auto Online'

Genertel, nella classifica finale sulla soddisfazione della clientela, ha ottenuto punteggi superiori alla media delle migliori compagnie del mercato, risultando la migliore in ben sette delle otto dimensioni della qualità analizzate (protezione completa, comunicazione con i clienti, assistenza ai clienti, liquidazione danni, offerta telematica, online e app e innovazione). Questo posizionamento eccellente le ha permesso di aggiudicarsi il sigillo di ‘Migliore RC Auto Online’ per la soddisfazione del cliente. Nel confronto tra le tariffe, a Genertel sono andati altri due sigilli: ‘Ottime Tariffe Rca con scatola nera’ e ‘Top Tariffe Rc 2 ruote’.

L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, leader europeo delle indagini e dei sigilli di qualità, analizza ogni anno centinaia di prodotti e servizi in differenti settori economici ed ascolta il parere dei consumatori per offrire loro uno strumento per riconoscere le aziende che rispondano al meglio alle loro esigenze.